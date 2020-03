Jesi, asfaltature per oltre 1,1 milioni al via

Lavori su strade e marciapiedi al via per l'inizio dell'estate. Ecco il quadro completo dei tre lotti sui quali si interverrà

JESI – Lavori su strade e marciapiedi per 1,1 milioni di euro al via in città per l’inizio dell’estate, emergenza sanitaria permettendo. Pronti ad essere appaltati altri tre lotti di intervento di quel Piano partito nel febbraio scorso con le manutenzioni sulle vie Campolungo, Fausto Coppi, Appennini, XX Luglio, Staffolo, Lanificio, per circa 260 mila euro.

Nei prossimi mesi si proseguirà. Nel dettaglio delle tre zone di intervento individuate, la prima si concentra sulle strade principali a servizio dell’ospedale Carlo Urbani: si effettueranno lavori sui maggiori assi stradali, vale a dire Via Erbarella – Viale Puccini, Viale Papa Giovanni XXIII, Viale Martin Luter King, Viale Aldo Moro, Via Ugo La Malfa. In alcune di queste strade saranno sistemati anche i marciapiedi.

Relativamente al centro urbano sono invece previsti interventi in Via Ancona, Via Garibaldi, Via Lenti, Via Granita, Via Tessitori, Via Garibaldi, Largo Europa e ai marciapiedi di Viale Verdi, Via San Francesco, Largo Europa, Via Acqua, Via Rossini.

Quanto al terzo lotto, tocca a zona industriale e Asse Sud: le strade interessate dai lavori saranno Via del Prato, Via Ricci, Via Saveri, Via Anconetani, Via Pasquinelli, Via Don Battistoni, Viale dell’Industria.