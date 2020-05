Gara terminata per l'appalto, ora c'è da attendere un mese (e non si escludono ricorsi). L'obiettivo dell'amministrazione è di avviare il cantiere in estate

JESI – Nuovo Corso Matteotti, le tempistiche dei lavori verranno concordate con l’azienda vincitrice, gli operatori della zona e i residenti. Ad assicurarlo è il sindaco Massimo Bacci. La gara d’appalto è terminata, ora bisogna attendere per legge un mese, periodo in cui potrebbero arrivare ricorsi (che ritarderanno l’iter). Quindi, si potrà teoricamente partire con le ruspe. «Ci confronteremo con i diretti interessati per definire le modalità e i tempi del cantiere», le parole di Bacci.

La questione è stata affrontata, in parte, anche in occasione dell’ultimo consiglio comunale. «Investire in opere pubbliche è una delle poche attività che i Comuni possono mettere in campo per aiutare le imprese – le osservazioni del sindaco -. Fermarle, bloccando operazioni che hanno già un loro finanziamento, non significa certo andare incontro alle aziende». I commercianti, al contrario, hanno chiesto un rinvio del cantiere, anche alla luce dei mancati introiti causati dal Coronavirus. L’amministrazione conta di partire in estate, con stop temporaneo nel periodo natalizio, così da concludere l’intervento – imprevisti permettendo – per l’autunno del 2021.

La nuova pavimentazione su un unico livello sarà la stessa di piazza Pergolesi, in «pietra tipo arenaria di Gorgoglione proveniente dalla Basilicata con finitura burattata o in subordine bucciardata». Ovviamente con fondo rinforzato per poter accogliere i veicoli. Non sono previsti elementi di arredo e nuova illuminazione, che saranno oggetto di un intervento successivo. Interessati 450 metri complessivi, dall’incrocio con via Mura Occidentali a quello con via Mazzini, oltre ad alcune vie laterali: via Grizio, accanto a Bardi, e vicolo Angeloni, dove si trova la Fondazione Colocci. Un altro milione per i lavori lo spenderà Vivaservizi, per il rifacimento delle condutture idriche e fognarie. Si partirà dal tratto antistante piazza Pergolesi per poi avanzare contemporaneamente in entrambe le direzioni a porzioni di 50-60 metri per lato.

Nessuna modifica ai parcheggi a pagamento durante il periodo del cantiere. Ci penserà, insomma, la futura amministrazione comunale.