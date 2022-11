Jesi, al via i lavori della Consulta del Turismo: tutti i componenti

JESI – Primi passi per l’Assemblea Generale della Consulta del Turismo. L’amministrazione ha provveduto a individuarne la composizione e procederà, in occasione del primo incontro ufficiale, all’elezione dei componenti del Comitato Esecutivo. A presiederla sarà il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, che potrà avvalersi del supporto dell’assessore al turismo, Alessandro Tesei. Ci saranno inoltre due consiglieri comunali, Maurizio Bregallini per la maggioranza e Francesco Rossetti per la minoranza.

L’obiettivo della Consulta del Turismo è quello di «promuovere lo sviluppo turistico anche nelle sue esperienze di costume e di tradizione locale ed in questa prospettiva opera la continua indagine e ricerca del proprio patrimonio storico, artistico, archeologico e archivistico. Questa Città – si legge nello Statuto comunale – vanta una lunga storia, testimoniata nei secoli da titoli gloriosi come quello di “Città Regia” e da eventi rilevanti sul piano interno ed internazionale, assumendo un ruolo di rilievo sul piano civile e culturale ed una centralità nei rapporti con i Comuni della Vallesina. L’identità culturale di Jesi e del suo territorio è l’elemento di coesione che unisce la comunità ed al tempo stesso è il modo migliore con cui la stessa comunità si offre a chi la incontri per conoscerla, siano visitatrici, visitatori o nuovi residenti».

Tale organismo opera inoltre «per favorire la protezione del patrimonio storico-artistico cittadino, dei beni naturali, delle aree agricole e delle aree verdi di configurazione storica e paesaggistica».

Queste le associazioni che la compongono: Archeoclub d’Italia, Associazione Jesi Centro Commerciale Naturale, Confartigianato, Confcommercio; Confesercenti, Consorzio Turistico Esino-Frasassi, CNA, Centro Turistico Giovanile, Federagit Marche, Fondazione Federico II Hohenastaufen, Fondazione Pergolesi-Spontini, Gruppo FAI Jesi e Vallesina, Istituto Marchigiano di Tutela Vini, Italia Nostra, Museo Diocesano, Museo Federico II Stupor Mundi, Palio di San Floriano, Pro Loco, Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi, Touring Club.

Ecco i componenti: Alessandro Biagioni (Archeoclub d’Italia), Tobia Bifani (Associazione Jesi Centro Commerciale Naturale), Maurizio Gualdoni (Centro Turistico Giovanile Vallesina), Cristina Brunori (Confartigianato), Francesco Navigli Severini (Confcommercio), Alberto Tassi (Confesercenti), Donatella Margoni (Consorzio Turistico Esino-Frasassi), Walter Lardinelli (Cna), Raffaella Gattini (Federagit Marche), Lucia Ceppi (Fondazione Federico II Hohenstaufen), Laura Nocchi (Fondazione Pergolesi-Spontini), Luca Sileoni (Gruppo FAI Jesi e Vallesina), Alberto Mazzoni (Istituto Marchigiano di Tutela Vini), Costantina Marchegiani (Italia Nostra), Randolfo Frattesi (Museo Diocesano), Lucia Basili (Museo Federico II Stupor Mundi), Emanuel Santoni (Palio di San Floriano), Alessandro Gabrielloni (Pro Loco), David Belfiori (Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi), Maria Paola Corinaldesi (Touring Club).