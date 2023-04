Lavori al cavalcavia e Viale della Vittoria chiuso due mesi e mezzo: opposizioni all’attacco a Jesi

JESI – L’annuncio di chiusura per due mesi e mezzo – dal 17 aprile al 30 giugno prossimi – di viale della Vittoria a causa dei lavori di risanamento in corso sul cavalcavia, scatena le opposizioni a Jesi. Che passano all’attacco.

Cavalcavia, Fratelli d’Italia: «Accesso agli atti»

Fratelli d’Italia ricorda: «Avevamo già espresso alla giunta comunale il 28 novembre le perplessità riguardo la lentezza dei lavori del cantiere del cavalcavia in Viale della Vittoria. Ora apprendiamo che una nuova chiusura è imminente (17 aprile) e che si protrarrà fino al 30 giugnocreando incredibili disagi alla cittadinanza. Chiederemo l’accesso agli atti per approfondire e constatare se le scelte effettuate dall’amministrazione comunale siano state le migliori per la comunità».

Cavalcavia, Riformisti- Orizzonte Jesi: «Raccolta firme»

Intevengono Riformisti e Orizzonte Jesi dal fronte civico: «La chiusura del Viale della Vittoria all’altezza del cavalcavia dal 17 Aprile al 30 Giugno arriva come un fulmine a ciel sereno. Nessuna informazione preventiva né in consiglio comunale, né ai cittadini. Soltanto decisioni prese dall’alto, da un’amministrazione che millanta partecipazione ma si dimentica di spiegare ai propri cittadini le criticità che dovranno subire ed omette i disagi che a spiegarli, ci si rimette un po’ in quanto ad immagine. Chiediamo al sindaco di intervenire immediatamente e bloccare questa soluzione scellerata. Informi la città sulle motivazioni di una chiusura ora e non al termine delle attività scolastiche, informi su eventuali problematiche e si impegni a trovare subito soluzioni alternative. È sotto gli occhi di tutta la città come i lavori stiano andando a rilento o comunque non ci siano le necessarie maestranze che un’opera del genere richiederebbe per essere completata nel più breve tempo possibile. Se le risposte non arriveranno entro la prossima settimana avvieremo una raccolta firme coinvolgendo tutta la città».

Cavalcavia, Jesiamo: «Tema in Commissione»

Per Jesiamo: «Si apprende che i lavori del cavalcavia richiederanno una chiusura del Viale della Vittoria per un periodo importante, addirittura dal 17 aprile al 30 giugno. Dal momento che si tratta di un’arteria fondamentale per la circolazione dei mezzi nella nostra città e considerato che rispetto a questa previsione non è stato fatto alcun cenno durante i lavori del recente Consiglio Comunale, a fronte di questa mancata condivisione, con la presente, chiediamo la convocazione delle commissioni consiliari congiunte n. 1 e n.3 per comprendere al meglio la consistenza di questi lavori, le strategie condivise e adottate con le associazioni di categoria, i commercianti e i principali soggetti coinvolti in quest’area strategica della città, orientate alla mitigazione delle ricadute che questo provvedimento inevitabilmente avrà su tutta la popolazione ed infine esaminare le possibili soluzioni tecniche alternative. Data la rilevanza e l’importanza dell’argomento certi di un positivo quanto celere riscontro si inviano cordiali saluti».