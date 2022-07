L’Aurora Jesi non c’è più, si chiamerà Basket Jesi Academy

JESI – Basket Jesi Academy. Così si chiamerà la prima squadra di pallacanestro della città. Scompare, almeno nella denominazione, l’Aurora Jesi. Un fulmine a ciel (quasi) sereno, in piena estate, che sta scatenando la rabbia della tifoseria organizzata. La sorpresa è arrivata con la formalizzazione dei campionati da parte della lega di serie B. Nessuno sapeva nulla, esclusi ovviamente l’amministratore unico Altero Lardinelli e la dirigenza, che nei prossimi giorni motiveranno questa decisione.

«Ieri ho chiesto un colloquio con Altero Lardinelli che ha sostanzialmente confermato questo cambio di nome, illustrando le ragioni che hanno determinato questo passo – le parole del vicesindaco e assessore allo sport, Samuele Animali, grande appassionato di basket nonché cronista ai tempi della scalata del sodalizio gialloverde (ora anracioblu) di via del Prato -. La scomparsa dell’Aurora dalla denominazione della prima squadra è una circostanza dolorosa da un punto di vista affettivo per tutti quanti, me compreso, per i quali il basket a Jesi non può essere dissociato dalle figure di Gianni Rossetti, Armando Bigi, Primo Novelli, Carlo Barchiesi e da tutta quella generazione di appassionati che hanno fatto crescere l’Aurora fino alla massima serie nazionale a partire da un campetto parrocchiale all’aperto. Abbiamo convenuto che a questo punto più che mai la nuova compagine sociale è chiamata a sanare questo strappo portando nuovi risultati sportivi».

L’Aurora, anzi, il Basket Jesi Academy ha costruito una squadra molto competitiva per la prossima stagione di serie B. Il main sponsor sarà General Contractor e l’obiettivo dichiarato sono i playoff promozione.