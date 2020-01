La Lardini Filottrano chiude un gennaio nero con la sconfitta di Novara

Ancora una sconfitta per le ragazze che nel 2020 sono ancora a secco di punti. Ora la pausa per la Coppa Italia e alla ripresa c'è un match da non fallire contro Perugia

Tra avversari proibitivi e contrattempi fisici, ancora senza la turca Cor, la Lardini benedice la pausa per le finali di Coppa Italia e guarda alla ripresa del campionato di serie A1 di pallavolo femminile con rinnovata fiducia.

La trasferta in casa di Novara campione d’Europa in carica non ha dato alla Lardini quelle sensazioni positive emerse, pur perdendo, in casa dell’Imoco Conegliano ma le partite da vincere sono altre e, dopo la pausa, per le ragazze di Schiavo c’è da tornare a fare punti.

Rispetto alla squadra frizzante e combattiva che aveva complicato la vita all’Imoco di Paola Egonu nel turno precedente, contro la Igor Novara la Lardini ha offerto una prova sufficiente solo nel 1’ set nel quale tuttavia la partenza è stata ad handicap e cedendo 3-0. Perso il 1’ parziale a 21, la squadra ha sofferto anche l’avvio di secondo parziale andando sotto sul servizio della palleggiatrice Hancock e non dando mai davvero l’impressione di poter girare a proprio favore l’incontro chiudendo a 17 e a 13 i successivi parziali.

Nel dopogara coach Schiavo ha riconosciuto i meriti delle avversarie e i demeriti delle proprie ragazze ricordando i molti guai fisici avuti in questo gennaio e la volontà di utilizzare la pausa per ricaricare le pile, inserire la palleggiatrice turca Irem Cor ingaggiata per supplire alla partenza di Poagacar ma non ancora vista a Filottrano, e prepararsi al match già decisivo del prossimo 8 febbraio contro la Bartoccini Perugia (9) diretta concorrente alla salvezza con l’anticipo tv su RaiSport+ alle 20.30.

A proposito di lotta, si segnala il passo avanti cospicuo fatto da Cuneo allenata dal tecnico di Montemarciano Andrea Pistola che ha espugnato al tiebreak il campo della Saugella Monza salendo a 19 punti mentre più preventivabile era il successo della Fenera Chieri, ora a 21 punti, sul campo di Caserta (8). La Lardini con 14 punti e alcuni scontri diretti in casa da disputarsi nelle prossime giornate, può legittimamente guardare con ottimismo al proprio futuro.

Tabellino:

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Hancock 2, Brakocevic 14, Chirichella 8, Veljkovic 6, Courtney 5, Vasileva 11, Sansonna (L); Mlakar, Morello, Napodano, Arrighetti. N.e.: Bolzonetti, Piacentini (L2), Gorecka. All. Barbolini – Baraldi.

LARDINI FILOTTRANO: Papafotiou 1, Nicoletti 11, Grant 7, Mancini 8, Partenio 4, Angelina 6, Bisconti (L); Pirro, Bianchini. N.e.: Sopranzetti, Gitti, Moretto, Chiarot (L2). All. Schiavo – De Persio.

ARBITRI: Goitre e Palumbo.

PARZIALI: 25-21 (26’), 25-17 (26’), 25-13 (20’).

NOTE: spettatori 2.200 circa. Novara: battute sbagliate 8, battute vincenti 4, muri 7, ricezione 63% (60%), attacco 33%; Lardini: b.s. 11, b.v. 1, mu. 6, rice 50% (39%), att. 27%. MVP: Jovana Brakocevic.