Fabriano, furto alla Torteria. Bottino di oltre 3mila euro

FABRIANO – Furto alla Torteria di Natascia Axana in via Beniamino Gigli a Fabriano. I ladri hanno provocato tantissimi danni spaccando la porta di ingresso e poi appropriandosi dell’incasso, di liquori, vini e dolci. Non contenti, hanno mangiato e bevuto ciò che avevano rubato, lasciando anche tracce di vomito nei pressi dell’attività commerciale. Allertate le forze dell’ordine che hanno fatto partire immediatamente l’attività investigativa. «Tra furto e danni, un conto salato di oltre 3mila euro», l’amaro commento della titolare.

I fatti

Nella notte tra domenica e oggi, ladri vandali in azione a Fabriano. Hanno preso di mira una delle attività presenti nella zona commerciale di Santa Maria: la Torteria di Natascia Axana in via Beniamino Gigli. Con il vaso di una pianta hanno sfondato la porta vetrate. Non riuscendo pienamente nel loro intento, hanno continuato nella loro opera distruttiva con pezzi di cemento del marciapiede, riuscendo a distruggere il vetro a sufficienza per poter entrare all’interno dei locali dell’attività commerciale. Quindi, si sono diretti alla cassa. Divelto il cassetto porta soldi e arraffato monete e contanti. Non paghi. Hanno fatto razzia di bottiglie di vino e liquori, e dei dolci. Consumando bevande e cibo poco distante dalla Torteria, nei pressi dell’ingresso del centro commerciale Il Gentile. «Oggi, lunedì, è il giorno di chiusura settimanale della mia attività. Ho ricevuto molte telefonate dalle forze dell’ordine, a loro volta avvisati da alcuni passanti, che mi hanno riferito quanto accaduto durante la scorsa notte. Sono arrivata prima di subito. Non mi aspettavo tutta questa devastazione», racconta la Axana. «Non ho un sistema di videosorveglianza interno perché pensavo proprio che non mi servisse. Ma contatterò una ditta specializzata per farlo installare subito. Tra danni e furto, un conto che si aggira attorno ai 3mila euro, ma non mi darò per vinta. Ho fatto riparare subito la porta di ingresso e domani tornerò operativa perché amo il mio lavoro. Mi auguro che i responsabili siano identificati presto grazie al lavoro delle forze dell’ordine e ai filmati di qualche telecamera presente nella zona», conclude la titolare della Torteria di Natascia Axana a Fabriano.