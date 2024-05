La sezione di Jesi della Fidapa invita a un incontro sulla sicurezza in rete

Presso l’Auditorium del Palazzo in Vicolo Angeloni l’incontro sul tema: “#Rispetto digitale - navigare in sicurezza”

JESI – FIDAPA BPW Italy – sezione di Jesi – ha organizzato per venerdì 24 maggio 2024 dalle 17,45 presso l’Auditorium del Palazzo in Vicolo Angeloni l’incontro sul tema: “#Rispetto digitale – navigare in sicurezza”. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, ha ottenuto il patrocinio di FIDAPA BPW Italy- Distretto Centro, del Comune di Jesi e dell’Ordine degli Psicologi Marche e rientra nell’ambito del tema nazionale associativo per gli anni 2023-2025 sulla cultura del rispetto, delle regole e della dignità della persona, condizione indispensabile per una sana convivenza e per una società migliore.

Le relazioni saranno tenute dalla dott.ssa Alexandra Cucchi, psicologa psicoterapeuta, dalla dott.ssa Elisa Pelati, dietista nutrizionista e dal dott. Paolo Nanni, comunicatore dell’associazione Rete Educazione Digitale e esperto in comportamenti a rischio giovanili e fenomenologia digitale.

«L’incontro è sicuramente segno di continuità per le attività FIDAPA sezione di Jesi perché – come ricorda la Presidente FIDAPA BPW Italy sezione di Jesi Virginia Reni – già in passato il tema della sicurezza in rete fu affrontato. Oggi perseguendo sempre l’obiettivo di informazione, di educazione e di fare opinione, abbiamo deciso di riproporre l’argomento della sicurezza in rete sottolineando l’importanza dell’attuare un comportamento appropriato e responsabile riguardo l’uso delle tecnologie. È un evento che sicuramente coinvolge tutti, sia i più giovani, nati con i device in mano, che i meno giovani».

In una realtà sempre più informatizzata è fondamentale essere cittadini e cittadine digitali capaci di utilizzare in modo consapevole gli strumenti tecnologici, di rispettare un galateo digitale, di osservare norme e al contempo proteggersi. L’espansione rapida delle nuove tecnologie e la diffusione inarrestabile dei dispositivi digitali portano con sé un lato oscuro. I rischi e i pericoli, soprattutto per i giovani, aumentano parallelamente al numero di strumenti tecnologici presenti nelle case e al tempo trascorso online, che sembra occupare una percentuale preoccupante della vita quotidiana dei bambini e degli adolescenti.

La consapevolezza è il primo passo verso una gestione equilibrata della tecnologia. Educare i giovani e le famiglie sull’uso responsabile e sui pericoli potenziali dei dispositivi digitali è essenziale per mitigare i rischi associati. È necessario promuovere un dialogo aperto e continuo sui limiti e le possibilità della tecnologia, affinché essa diventi uno strumento al servizio della crescita personale e non una fonte di alienazione.