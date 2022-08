La magia dell’organetto di Riccardo Tesi in concerto al tramonto per il Folk Festival

MAIOLATI SPONTINI – La magia di una musica che si leva al tramonto nelle campagne di Maiolati Spontini e le suggestioni di un Festival di musica popolare che resiste, come una vela battuta dal vento, alle intemperie dei tempi. Nell’ambito del 37esimo “Monsano Folk Festival”, a cura de La Macina, giovedì 4 agosto alle ore 18,30 si terrà il concerto del noto musicista pistoiese Riccardo Tesi, pioniere della musica etnica in Italia. Si intitola “La magia dell’organetto e la poetica della memoria” il delizioso appuntamento musicale a cui parteciperà Gastone Pietrucci, anima e voce de La Macina, accompagnato alla chitarra da Marco Gigli. Questo Concerto-Incontro familiare sarà possibile grazie alla generosità, all’entusiasmo e all’ospitalità di Daniela e Franco Cecchini, nella loro accogliente casa dislocata nella suggestiva campagna di Maiolati Spontini in via Massarella 16. Mecenati di una musica che resiste e sopravvive, tramandata e raccontata, i coniugi Cecchini offriranno una location d’eccezione al concerto de La Macina, che così riprende l’iniziativa, già promossa nel 1998, di offrire concerti particolari, intimi, “familiari”, denominati appunto “La Macina in famiglia”. Un Concerto al Tramonto, in una atmosfera bucolica dove il paesaggio fascinoso farà da sfondo (come una quinta naturale) all’intenso concerto di Riccardo Tesi con il suo magico organetto diatonico, che si svolgerà in aperta campagna. Compositore, strumentista e ricercatore, Riccardo Tesi è stato un autentico pioniere della musica etnica in Italia, come detto. Dagli esordi decisamente folk nel 1978 al fianco di Caterina Bueno, l’organettista si è confrontato non solo con le tradizioni toscane e italiane, ma anche con quelle basche, inglesi, francesi e malgasce, con il jazz, il liscio e la canzone d’autore. Ha collaborato a livello nazionale -oltre che con Gianluigi Trovesi, Lucilla Galeazzi, Daniele Sepe, Gabriele Mirabassi- con Ivano Fossati, Fabrizio De Andrè, Giorgio Gaber, Ornella Vanoni, Gian Maria Testa, Carmen Consoli, Nada, Piero Pelù e gli Skiantos, Banda Osiris…

​Per La Macina ha armonizzato la versione di “Benediciamo a Cristoforo Colombo…”, e partecipato alla realizzazione del loro primo volume della trilogia de “L’Aedo malinconico e ardente, fuoco ed acque di canto” (Storie di Note, 2002) incidendo oltre Colombo… anche “Io me ne vojo andà pel mondo sperso…”, una particolare versione del classico saltarello marchigiano. Tra i numerosi riconoscimenti, da ricordare che nel 2002 gli è stato assegnato il Premio “Voce d’oro” nel concorso di Castelfidardo “per l’attività di diffusione e valorizzazione, nel panorama musicale internazionale, dell’organetto”, antenato della fisarmonica. Il primo concerto di Riccardo Tesi a Jesi avvenne nel 1982, in piazza delle Monnighette per una “JesiEstate” diretta all’epoca proprio da Franco Cecchini che ora, assieme all’amico Gastone Pietrucci direttore artistico del Monsano Folk Festival, lo ha nuovamente invitato per festeggiare nel verde delle colline di Maiolati i loro “Oh! Tant’anni…”. In occasione del concerto verrà allestita sotto il bersò della casa di via Massarella una piccola mostra fotografica: “Concerto per volto solo”: Gastone nelle foto di Franco Cecchini, scattate a Jesi nel Teatro Pergolesi in occasione della serata inaugurale del 33° Monsano Folk Festival 2018. La mostra sarà presentata da Allì Caracciolo. Il concerto è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per partecipare, chiamare La Macina allo 0731.4263 – Giorgio: 335 6444547. Utili indicazioni sono anche quelle per raggiungere la destinazione del concerto: posteggiare la macchina nel parcheggio avanti al Comune; prendere la traversa davanti alla Casa Paolo VI e passeggiare tra querce ed ulivi in via Massarella fino alla casa al n. 16; portare una stuoia o altro per sedersi sul prato. Dopo il concerto è possibile cenare nei ristoranti convenzionati di Maiolati: Libero Arbitrio e Party Uptown. In caso di cattivo tempo, il concerto si svolgerà a Monteroberto, per interessamento e disponibilità di don Maurizio Fileni, nella Chiesa di San Silvestro. Per ulteriori informazioni: www.riccardotesi.com www.macina.net