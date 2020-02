La Lardini ipoteca la salvezza vincendo la maratona con Perugia

JESI – In una partita dalle mille emozioni e interminabile per i lunghi scambi che hanno condizionato l’incontro, alla fine a fare festa è la Lardini Filottrano che vince 3-2 e sale a quota 16 in classifica allungando sulla zona rossa (+6) e assicurando il vantaggio negli scontri diretti con la Bartoccini Perugia.

Se la salvezza è ancora da conseguire tuttavia la serata è stata un crocevia importante. La squadra l’ha sentito anche troppo partendo male in tutti i fondamentali, attacco al 20% nei primi due set e in balia della grinta di un avversario con l’acqua alla gola trascinato dalla brasiliana Montibeller.

Sotto 0-2, proprio come all’andata le ragazze di coach Schiavo hanno trovato la forza per risorgere girando il match a proprio fare e andando a vincere facendo partire la festa.

Decisivi i cambi di Schiavo che ha ridisegnato la squadra dando solidità a muro e in ricezione con gli innesti di Mancini e Bianchini al posto della neo arrivata Sobolska e di Angelina. Solo panchina per l’altro neo acquisto Irem Cor

Poco tempo per rifiatare perché mercoledì c’è il turno infrasettimanale a Casalmaggiore e domenica alle 17 arriva Monza ma la prospettiva è molto positiva.

Tabellino: LARDINI FILOTTRANO – BARTOCCINI PERUGIA 3-2

LARDINI FILOTTRANO: Partenio 12, Sopranzetti (L2), Angelina 7, Mancini 10, Papafotiou 4, Nicoletti 21, Sobolska 0, Bisconti (L), Pirro, Bianchini 6, Moretto 10. All. Schiavo

BARTOCCINI PERUGIA: Casillo 6, Bruno, Bidias 10, Cecchetto, Montibeller 26, Raskie, Demichelis 4, Menghi, Angeloni 10, Strunjak 7, Lazic, Mio Bertolo, Crncevic 0. All. Bovari

PUNTEGGIO: 22-25 (33’); 18-25 (28’); 25-19 (27’); 25-13 (30’); 15-12 (18’)

NOTE: Spettatori 1000 circa; Lardini: mf 11; bv 8, bs 11; Perugia: mf 14, bv 5, bs 11.

ARBITRI: Piana e Canessa