La Green Investment di Jesi punta alla quotazione in borsa

La Green Investment Srl, azienda con sede a Jesi (Ancona) operante nel settore della mobilità sostenibile, parteciperà all’edizione 2024 di IPOready, programma a cura di Euronext, la principale infrastruttura di mercato paneuropea. IPOready è un programma di formazione, che consente ai partecipanti di conoscere meglio la roadmap verso l’IPO, uno dei metodi per quotarsi in borsa. L’iniziativa è nata per supportare le aziende europee in rapida crescita che intendono quotarsi sui mercati Euronext nei prossimi anni, fornendo ai manager gli strumenti e le informazioni di cui hanno bisogno per ottenere una IPO di successo.

Tante aziende provenienti da 15 paesi europei parteciperanno alla nuova edizione, con presenze da Belgio, Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Regno Unito. La maggior parte delle aziende selezionate da IPOready 2024 sono aziende tecnologiche, come nel caso della holding marchigiana selezionata insieme ad altre startup europee – in Italia in totale sono 23 – per partecipare alla formazione semestrale pre-IPO offerta alle società del settore Tech.

«Si tratta di un’importante occasione – racconta Enrico Cappanera, general manager e vice presidente della Green Investment Srl – per avvicinarsi al mondo della quotazione. Siamo rientrati tra le 111 aziende europee selezionate e questo ci permetterà di familiarizzare con il mercato dei capitali. Sarà con noi anche il socio e vice president Stefano Ceccolini, esperto del mondo della finanza che ci supporterà in questa nuova avventura. Per noi si tratta di un decisivo percorso di crescita, capace di dare visibilità a livello italiano ed internazionale».

«All’interno del programma 2024 di Euronext siamo gli unici – continua – ad occuparci della produzione ‘from start to finish’ di veicoli elettrici ed ibridi insieme alla produzione di sistemi ad energie rinnovabili. La nostra è una realtà in forte espansione: nell’anno appena concluso il fatturato del Gruppo Green Investment è stato di 6,7 milioni, segno della decisiva crescita non solo nel territorio italiano, ma anche all’estero».

Martedì 31 gennaio a Palazzo Mezzanotte di Milano, Cappanera incontrerà investitori ed imprenditori e racconterà il gruppo con attività di produzione, licensing e distribuzione di veicoli per mobilità sostenibile e impianti per produzione di energie rinnovabili. Sarà presente anche Brunello Cucinelli, fondatore dell’omonima casa di moda e dell’amministratore delegato di Euronext Italia. Dal giorno seguente partirà il programma educativo rivolto alle aziende tecnologiche europee. Sei mesi di consulenze, workshop e sessioni con esperti del mondo della finanza e specialisti di investor relations.