La Clementina Volley batte il primo colpo. In arrivo Rebeka Fucka, figlia d’arte

La nuova società di pallavolo femminile della Vallesina nata dalla fusione tra Castelbellino e Moie ha annunciato il primo nuovo innesto ufficiale.

Alla corte di coach Luca Secchi arriva Rebeka Fucka, classe ’99, 190 cm, figlia del grande cestista anche della nazionale Gregor Fucka, medaglia d’oro agli Europei del ’99 con la nazionale e mvp del torneo.

Nata a Bologna ai tempi in cui il papà giocava e vinceva con la Fortitudo Bologna, Rebeka Fucka scende dalla serie A2, l’anno scorso era a Sassuolo, dove ha realizzato 105 punti in 72 set giocati.

«Sono felice di essere qui e già l’anno scorso mi avevano parlato bene di questa società e quindi eccomi qua» ha detto nel corso della presentazione via social il primo volto nuovo della squadra della Vallesina anticipando di essere più a suo agio in campo che davanti alla telecamera.

Rebeka Fucka

Al centro la società nata in estate non avrà più Laura Canuti che si sposterà pochi chilometri più a est, in casa Pieralisi Jesi, ma dovrebbe riportare nelle Marche una vecchia conoscenza della pallavolo nostrana come Sofia Cerini, centrale classe ’96 passata anche dalla Pallavolo Moie oltre che per Gabicce dopo aver iniziato a Fabriano, e reduce da un paio di stagioni lontano dalle Marche l’ultima delle quali a Trento sotto la guida di Maurizio Moretti.

Tra le conferme non dovrebbe tardare quella del libero Sara Zannini per la 2’ stagione consecutiva mentre “radio mercato” accosta il team bianco-rosso-blù all’opposto Sara Gotti, bergamasca, tra le attaccanti più profiliche della scorsa B1. Sarebbe un altro bel colpo per una Clementina che si annuncia come molto ambiziosa.