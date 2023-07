Jesi, i Kurnalcool sul palco dello sBARello dei giardini pubblici

JESI – Pronti per scatenarsi stasera? I Kurnalcool approdano ai giardini pubblici di Jesi per salire sul palco dello chalet lo sBARello. Il live, inserito nel cartellone di “Jesi Music Festival”, è in programma oggi, venerdì 7 luglio, alle 21.30. «Allo sBARello di Jesi sarà sicuramente un bel concerto! Perché teniamo molto a questa data!», parola dei Kurnalcool.

La serata avrà già inizio alle 18 con l’aperitivo con rock selection by Matteo lo sBARello e la cena a base di panini farciti con i salumi dell’azienda Tomassoni: porchetta, ciauscolo e mortadella.

I Kurnalcool nascono nel 1986 e nel giro di pochi mesi sono riusciti imporsi all’attenzione del pubblico. Sono gli inventori del “VI’ METAL” cioè hard rock con testi che raccontano storie realmente accadute ai componenti del gruppo ed ai loro amici usando un linguaggio giovanile corrente. Ed è per questo motivo che i Kurnalcool, col passare del tempo, diventano nelle Marche una vera e propria cult band osannata dai loro numerosi seguaci.

Nel 1991 il gruppo si scioglie ma 6 anni dopo pressati dalle richieste dei vecchi fans ormai cresciuti e dai loro fratelli minori, la band decide di ritornare sulla scena per alcune serate commemorative. Di lì a poco arriva loro la proposta per l’incisione di un cd che si concretizza dopo pochi mesi con l’uscita di “Bumba atomika”. Il sesto disco della band “Vì”, pubblicato nel 2010, viene definito un lavoro musicalmente più metal e più maturo nei testi e viene recensito più che positivamente da tutte le testate giornalistiche metal italiane. Le “Kurnakkie” della formazione 2023 sono: Ricky Tyger Bigwhite, voce; John Big George, voce; Michael Trilling, chitarre; Mark Nardiello, chitarre; Andreas Kleinestein, basso; Max Vortex, batteria; Jay Jay Guasto, batteria.

«Ospitare i Kurnalcool nel cartellone di “Jesi Music Festival” è motivo di grande orgoglio. Sarà una serata unica, perchè all’insegna dell’hard rock e dei brani più iconici della band. I Kurnalcool vanno ad arricchire la programmazione dell’estate 2023 che sta dando molte soddisfazioni», afferma Matteo Montesi, gestore dello chalet lo sBARello dei giardini pubblici di Jesi.

La stagione musicale Jesi Music Festival proseguirà per tutta l’estate. Dopo i Kurnalcool il prossimo live sarà il 21 luglio con la musica rock dei 3 o’Clock. Il cartellone è targato lo sBARello. Gli eventi sono possibili anche grazie alla collaborazione di partner quali Pepito ristorante pizzeria, Hedonè centro di bellezza, Ottica Più, Casa del Tortellino Urbani, BCC di Ancona e Falconara Marittima e Pacenti Assicurazioni.

Ingresso libero. Infoline: Matteo 3334939687 email: losbarello@gmail.com