Kefir, il nuovo modo di amare il gelato: solo a Jesi da “Dolcevita”

JESI – Buono, proteico, originario del Caucaso e adesso anche a Jesi: parliamo del Kefir, bevanda ricca di fermenti lattici che si ottiene dalla fermentazione del latte. Secondo la leggenda, Maometto avrebbe donato i primi grani di kefir agli avi dei montanari del Caucaso, che per questa ragione lo chiamarono il “miglio del profeta”. L’uso di consumare latte fermentato è estremamente antico, ve ne sono addirittura testimonianze nella Genesi e nel “Milione” di Marco Polo dove il viaggiatore e scrittore racconta di aver incontrato durante il suo viaggio verso la Cina delle popolazioni caucasiche che consumavano “chemmisi”, una bevanda leggermente alcolica ottenuta dalla fermentazione di latte di giumenta.

Fin qui la parte letteraria, storica e della leggenda. Tralasciamo volentieri come gli antichi riuscissero a ottenere la fermentazione del latte, ma puntiamo soprattutto sui benefici di questa bevanda: promuove la formazione di anticorpi, rigenera la flora batterica, migliora la digestione permettendo di metabolizzare meglio i grassi ed eliminare le tossine. E…udite udite, fa dimagrire. Sì signori, il kefir ha un elevato contenuto proteico per cui aiuta ad accelerare il metabolismo e aiuta a perdere peso. Tanti vantaggi più uno, quello che da oggi il mastro gelatiere Luigi Loscalzo alla sua “Dolcevita” di viale don Minzoni, ha reso il kefir ancora più ghiotto trasformandolo in gelato.

Luigi Loscalzo nella sua gelateria a Jesi



«È la novità di questa estate 2023 o meglio una delle novità a cui sto lavorando – ci racconta l’eclettico maitre chocolatier che è erede di una lunga tradizione familiare legata anche alla produzione di gelato – ho studiato le numerose proprietà benefiche del kefir per la salute e ho deciso di utilizzarlo al posto del latte portandolo nel mondo del gelato».



Al primo assaggio, questo bianco e soffice alleato della salute ci ricorda il gusto yogurt, dal retrogusto un po’ acidulo poi arriva il frizzante che solletica il palato. «Per far abituare il cliente a poco a poco a questa novità – continua Loscalzo – lo sto proponendo in abbinamento a una variegatura al mango. Poi arriveranno gli abbinamenti al gianduja, al lime e cioccolato bianco, caffè e cardamomo per quell’esperienza di gusto che sa di Oriente e infine al gusto ciambellone ai mirtilli gluten free. Preparerò anche delle monoporzioni e delle torte».

I gelati della Dolcevita

Luigi Loscalzo introduce anche un’altra importante novità, sempre pensando alla salute dei suoi clienti: i coni e le cialde senza glutine. «D’ora in avanti anche i celiaci o gli intolleranti al glutine potranno mangiare i coni e le cialde senza problemi».



La gelateria-cioccolateria “Dolcevita” di viale don Minzoni per l’estate resta aperta tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle 13 alle 23 e nel weekend, il sabato dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 24; domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 23.