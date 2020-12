Junior Jesina, per il torneo di Natale il calcio sposa il golf

JESI – I piccoli atleti della “Junior Jesina L. Scuola Calcio Roberto Mancini” disputeranno il Trofeo Mitama Christmas. L’iniziativa è in programma domani, domenica 20 dicembre, al Campo Boario di Jesi, dalle 10,30.

«Per la prima volta nella storia della scuola calcistica jesina – spiega il direttore generale Marco Cerioni- ci sarà un torneo che non è di calcio. Il tempo del Covid ti porta a pensare a delle alternative alle partite, per cercare stimoli e mettere in circolo l’allegria. Abbiamo scelto di unire la parte agonistica e la parte goliardica scegliendo il footgolf. Un’attività agonistica che implica il distanziamento: si gioca a golf con i piedi».

Marco Cerioni, direttore generale Junior Jesina

Dice Cerioni: «In questo periodo in cui ognuno di noi deve dare il buon esempio, è giusto mettere in moto la creatività per far in modo, nel limite del possibile, di mantenere gli obiettivi sportivi. Ogni anno infatti vengono organizzati dei Tornei per mettere in campo le abilità raggiunte dagli allievi. Quest’anno già sappiamo chi, su tutti, vincerà: sport e amicizia! Il Torneo è occasione per scambiarci gli auguri di Natale».

Il “Pirani” al Campo Boario sarà allestito come un campo da golf. Bambini e i ragazzi dovranno raggiungere l’obiettivo toccando la palla il meno possibile. Disputeranno il Torneo gli allievi nati fra gli anni 2006 e 2015.