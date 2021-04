Junior Jesina, successo per lo “Stage Mitama” col tecnico pro Luca Pavoni

JESI – Coach d’eccezione per i giovanissimi atleti della “Junior Jesina L Scuola Calcio Roberto Mancini” nello stage che si è tenuto il 26 aprile al “Pirani”. A lavorare con i piccoli iscritti nati negli anni 2007 e 2008 è stato Luca Pavoni, tecnico dai trascorsi anche in A.

Tre le sessioni nelle quali sono state affinate le capacità coordinative di ogni singolo allievo, con esercizi in stazioni di tecnica individuale e esercitazioni tecnico/tattiche di gruppo.

Lo stage Junior Jesina

«Il progetto volto alla crescita individuale degli atleti, sia come calciatori sia come persone capaci di mettersi in gioco e apprendere da chi ha raggiunto altissimi livelli nel mondo del calcio affermandosi come nomi nazionali, prosegue con entusiasmo – afferma il direttore generale della scuola, Marco Cerioni – tutto lo staff della Junior Jesina L Scuola Calcio Roberto Mancini crede fortemente che il calcio racchiude in sé tantissimi valori. Lo “Stage Mitama” mira alla formazione morale e tecnica dei giovani campioni. Sono orgoglioso di avere tra noi Luca Pavoni e che lui abbia accettato l’invito a dedicare tempo e attenzioni agli allievi della nostra scuola. Inizialmente avevamo programmato lo stage per due mesi fa ma data la situazione epidemiologica abbiamo atteso».

Luca Pavoni è Tecnico UEFA B e Match Analyst, attualmente collaboratore e Match Analyst alla Sambenedettese, in Lega Pro. Nella passata stagione Pavoni è stato allenatore della Asd Porto Recanati, in Promozione ma dal 2017 al 2019 ha ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico del Sassuolo, in Serie A. Ha rivestito, nell’annata 2016-17 il ruolo di collaboratore tecnico al Perugia in Serie B. Tra il 2014 e il 2016 Luca Pavoni è stato prima allenatore della Categoria Giovanissimi Camerino Calcio e poi collaboratore tecnico della Maceratese in Lega Pro.