Jesi, minorenni scatenati tra alcol urla e zuffe: allarme al Vallato e al parco dell’oratorio

JESI – È stata una serata decisamente movimentata a Jesi quella di ieri, già dal tardo pomeriggio. Protagonisti degli eccessi sono stati gruppi di minorenni ubriachi e agitati, che tra urla, schiamazzi e bestemmie, se le sono date di santa ragione. Teatro dei disordini, sia il già noto Parco del Vallato a ridosso del centro cittadino che i giardini dell’oratorio di San Massimiliano Kolbe.

In centro la situazione ha iniziato a degenerare verso le 19, quando nel grande parco cittadino si sono radunati gruppi di ragazzini per trascorrere la serata. Una prima lite è scoppiata in via Donatori di Sangue, al confine tra l’area giochi del parco del Vallato e il parcheggio Zannoni. Sembra che il tafferuglio sia nato da due ragazzine, poi difese e aiutate nel crescendo della confusione da altri amici della comitiva. Finché un banalissimo bisticcio tra ragazzine non è degenerato in una vera e propria rissa tra due folti gruppi di ragazzi, per lo più minorenni. Ad accendere gli animi e trasformare una lite in un momento di incontenibile follia collettiva, ha contribuito certamente anche l’eccesso di alcol ingerito dai giovanissimi. La difficile situazione è stata riportata alla calma all’arrivo delle forze dell’ordine – Polizia, Carabinieri e Polizia locale – intervenute grazie alla segnalazione dei residenti in maniera sinergica anche per via del nutrito numero di ragazzi coinvolti.

Poco dopo, sul posto sono andati anche alcuni genitori che sapevano evidentemente che i loro figli stavano trascorrendo la serata al Parco. All’arrivo delle forze dell’ordine, qualcuno è riuscito a scappare, altri sono rimasti ma avevano “abbassato la cresta”. Nella zona si sono anche registrati atti vandalici, come bottiglie di vetro lanciate contro i muri e cassonetti svuotati.

Allarme anche al parco dell’oratorio “Don Bosco” della parrocchia San Massimiliano Kolbe dove nella serata di ieri si sono radunati alcuni ragazzini, tutti minorenni, in preda ai fumi dell’alcol che hanno sbraitato e urlato in piena notte. Per fortuna sembra che non abbiano causato danni. In entrambi i casi sono in corso accertamenti per la dinamica e le responsabilità.