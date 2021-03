Jesina, tornano anche Nicola Marini e Perez Gomez

Il difensore classe 1995 rientra dal Marina che non parteciperà alla ripresa del campionato di Eccellenza, il portiere classe 2001 era al Moie Vallesina in Promozione, torneo destinato allo stop

JESI – Altri due ritorni nelle file della Jesina che, da domani 22 marzo, riprende al Carotti gli allenamenti in gruppo in vista della ripartenza del campionato di Eccellenza: ritrovano la casacca leoncella due jesini, il difensore classe ’95 Nicola Marini e il portiere classe 2001 Jack Perez Gomez.

Nicola Marini, in forza alla Jesina cinque stagioni fa

Entrambi hanno così modo di tornare a giocare: il Marina, formazione nella quale Marini aveva iniziato l’annata, è infatti fra quelle che hanno deciso di non ripresentarsi al nuovo via del campionato di Eccellenza; non ricomincerà invece il torneo di Promozione, dove Perez Gomez era impegnato con il Moie Vallesina.

Tutti e due i giocatori sono cresciuti nel vivaio della Jesina. Marini in particolare con la Jesina aveva fatto molto bene in Serie D a centro difesa nel campionato 2014-15, allenatore Bacci. Nella stagione successiva, a fronte del minore impiego nella Jesina di Bugari, il passaggio in corsa in Eccellenza all’Atletico Gallo Colbordolo dove ha disputato due annate, seguite da altre due al Marina. Perez Gomez era da un paio di stagioni al Moie Vallesina.