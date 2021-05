Jesina, altra caduta in casa dell’Atletico Gallo

Terza sconfitta su cinque gare per la formazione leoncella che chiude con due punti il girone di andata del campionato alla ripresa. Biancorossi colpiti al 41' da Rizzato, poi vicini al pari con Papa. Finale in 10 per il rosso a Giovanni Anconetani

COLBORDOLO (PU)- Seconda sconfitta consecutiva per la Jesina, terza su cinque gare di un girone d’andata dell’Eccellenza alla ripresa che i leoncelli chiudono con soli due punti. Vince l’Atletico Gallo, premiato dal gol di Rizzato al 41’. La Jesina va vicina al pari con Papa e Alessandroni ma è sterile nella ripresa, quando chiude in dieci uomini per la dubbia espulsione di Giovanni Anconetani.

Primo tempo a lungo bloccato, prima del finale l’unico brivido è al 16’ sul cross di Zagaglia con colpo di testa di Papa, Cappuccini controlla. Finale di fuoco dopo che il Gallo la sblocca al 41’: Ridolfi batte veloce una punizione su cui Rizzato sorprende tutti in area, 1-0. Subito dopo (43’) Anconetani nega il raddoppio a Bartolini, poi al 45’ Jesina a pochi centimetri dal pari: su cross di Cameruccio e dopo un primo tentativo di Alessandroni, Papa gira in porta, sfera sulla traversa e poi fuori, giudica l’arbitro, mentre i leoncelli reclamano la palla oltre la linea.

Si riparte e dopo 10’ ghiotta occasione Jesina, con Moretti che lancia in area Alessandroni che non ne approfitta e viene fermato da Cappuccini. Poi Atletico Gallo a caccia del 2-0: Anconetani dice no a Garulli al 65’, Bartolini mette fuori a porta sguarnita al 66’. La Jesina prende la metà campo ospite in cerca del pari ma non riesce a rendersi pericolosa e chiude penalizzata in dieci: Bartolini lanciato in contropiede, esce dai pali fuori dall’area il portiere Giovanni Anconetani a fermarlo e per l’arbitro è un contatto da cartellino rosso. Fuori Papa, dentro Francoletti che fa il suo esordio e fa una buona parata su Labate al 90’.

Atletico Gallo- Jesina 1-0

Atletico Gallo (4-3-1-2): Cappuccini; Labate, Taribello, Dominici, Notariale; Calvaresi (30’ st Ferrini), Vagnarelli (18’ st Gregorini), Rizzato; Ridolfi (36’ st Di Gennaro); Focarini (1’ st Garulli), Bartolini. All. Mariotti

A disp. Mazzini, Donati, Marfella, Pasini, Nobili

Jesina (3-5-2): Anconetani G.; Martedì, Campana, Lucarini (25’ st Giovannini); Rossini (10’ st Anconetani N.), Moretti, Garofoli (40’ st Barchiesi), Zagaglia (25’ st Nazzarelli), Cameruccio; Alessandroni, Papa (42’ st Francoletti). All. Strappini

A disp. Maiani, Brocani, Guerri, Longhi

Arbitro: Gorreja di Ancona

Reti: 41’ Rizzato

Note: ammoniti Rossini, Moretti, Lucarini, Cameruccio, Vagnarelli, Garofoli, Ferrini; espulso Anconetani G. 42’ st