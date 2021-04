Jesina, un punto in nove a Montefano

Finisce 0-0 nella seconda di campionato, con i leoncelli che chiudono la gara in nove per le espulsioni di Mistura e Calcina nella ripresa e centrano un palo con Campana nel primo tempo

MONTEFANO- Finisce 0-0 fra Montefano e Jesina nella seconda del campionato di Eccellenza, con i leoncelli che chiudono la gara in nove ma tengono un punto dopo aver avuto l’occasione più pericolosa della partita nel primo tempo.

Montefano con lo jesino e ex leoncello Carotti che fa da diga a metà campo e che avanti vede la “Vipera” Mastronunzio provare a fare da boa agli affondi dalle fasce di Marcantoni e Bonacci. La Jesina rispetto allo 0-1 del derby con l’Anconitana perde nelle retrovie Martedì (acciacco in rifinitura): dentro Calcina.

Più intraprendente in avvio il Montefano: all’3’ punizione di Mastronunzio con deviazione sopra il montante, all’8’ Anconetani esce a fermare Marcantoni. Poi prende campo la Jesina e ha l’occasione migliore del primo tempo al 22’: destro di Campana da fuori area che timbra il palo. In precedenza (10’) conclusione alta di Moretti.

La ripresa si accende con un botta e risposta a metà tempo. Per gli ospiti Alessandroni chiama Rocchi a salvare in corner al 67’, per i locali c’è Mastronunzio anticipato di un soffio da Anconetani sulla palla che rimbalza in area su punizione di Jachetta (70’).

Dal 72’ però Jesina in dieci: Mistura trattiene Bonacci, per il difensore secondo cartellino giallo e espulsione. All’81’ piove sul bagnato in casa Jesina: rosso diretto per Calcina, forse per qualche parola di troppo al direttore di gara, leoncelli in nove. Ma la Jesina tiene in un generoso finale.

Montefano (4-3-3): Rocchi; Cionchetti, Lapi, Pigini, Galassi (39’ st Polidori); Carotti, Perfetti (34’ st Pucci), Sopranzetti (42’ st Cingolani); Marcantoni (15’ st Jachetta), Mastronunzio, Bonacci. All. Lattanzi

A disp. Palmieri, Fratini, Marconi, Bianchi, Camilloni F.

Jesina (3-5-2): Anconetani G.; Calcina, Mistura, Lucarini; Sampaolesi, Giovannini (42’ st Garofoli), Campana, Moretti, Domenichetti; Papa (23’ st Barchiesi), Alessandroni (37’ st Brocani). All. Strappini

A disp. Francoletti, Anconetani N., Zagaglia, Longhi, Nazzarelli, Gabrielloni

Arbitro: Rogani di Macerata

Note: corner 1-2; ammoniti Pigini, Rocchi, Calcina, Barchiesi; espulsi 27’ st Mistura per doppia ammonizione, 36’ st Calcina per proteste