Jesina, pari all’esordio. Strappini: «Un piccolo passo, squadra tosta»

JESI – «Sentire comunque i tifosi vicini ci ha fatto piacere. Un piccolo passo l’abbiamo fatto, spero che abbiano visto i presenti, i tifosi, una squadra viva e una squadra che comunque è tosta anche se giovane». Così Marco Strappini, tecnico della Jesina, dopo l’1-1 dei leoncelli nella gara d’esordio nel nuovo campionato di Eccellenza contro il Fabriano Cerreto.

Marco Strappini

In svantaggio al 13’ in virtù della rete ospite di Marengo i leoncelli, che facevano i conti con diverse assenze di peso, hanno rimediato all’83’ con un calcio di rigore procurato (mani di Pagliuca dopo un suo colpo di testa per fare da sponda in area ad un compagno) e trasformato dalla certezza Tommaso Gabrielloni, subentrato al 74’.

Jesina- Fabriano Cerreto

«Partita difficile contro una squadra molto attrezzata – dice Strappini- l’impressione è positiva perché i ragazzi hanno tenuto bene il campo malgrado lo svantaggio iniziale parecchio evitabile. Siamo stati bravi in una gara difficile a restare in partita e poi credo che il risultato finale sia giustissimo. Il gol subito ci ha fatto male perché eravamo partiti bene secondo me, con l’approccio giusto. Però i ragazzi, seppur giovani, hanno tenuto il campo e alla fine l’abbiamo rimediata credo meritatamente».

Nonostante il Carotti a porte chiuse i tifosi leoncelli si sono fatti sentire: uno striscione nella curva deserta – «Grinta, sudore e volontà, rappresentate la città» – cori sotto gli spogliatoi nel pre-gara e un drappello di appassionati ha voluto comunque seguire la partita, sotto il costante diluvio, appollaiato sulle scale addossate al muro della gradinata

«Senza Cameruccio, Nicola Moretti, Edoardo Moretti, Domenichetti che sono i giocatori d’esperienza che devono aiutare i ragazzi per noi è stata una settimana un po’ difficile, stregata- dice Strappini- perciò sono contento di come hanno reagito i ragazzi perché si sono dimostrati maturi. E Tommy Gabrielloni è la garanzia, non è che ci ha sorpreso».

Nel prossimo turno, ancora a porte chiuse, Jesina in casa del Valdichienti Ponte, al Villa San Filippo di Monte San Giusto. Strappini recupererà dalla squalifica Nicola Moretti, ex di giornata, mentre ex leoncello dall’altra parte sarà il portiere Tavoni.