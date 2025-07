Jesina Pallanuoto medagliata in Comune: «Salviamo il settore giovanile»

JESI – Jesina Pallanuoto premiata in Comune con la medaglia della città: un riconoscimento formale e apprezzatissimo ai granata del presidente Traini per la conquista della serie B maschile al termine di un campionato combattuto sino all’ultimo secondo. Il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, nei giorni scorsi, ha ricordato la premiazione sulla sua pagina Facebook, così come ha fatto la società: «Siamo stati accolti nella sala del consiglio comunale di Jesi dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo e dall’assessore allo sport Samuele Animali. Un riconoscimento per il traguardo della prima squadra che ci riempie di orgoglio e che non può farci dimenticare quanto il nostro settore giovanile abbia bisogno di una stabilità. Grazie». Il presidente Gianluigi “Gigio” Traini a margine della premiazione ha spiegato che «in città la pallanuoto è molto seguita e con l’amministrazione comunale c’è un buonissimo rapporto. Non siamo andati in Comune per chiedere una piscina tutta per noi, magari invece un monumento per questi ragazzi, che sono stati magnifici. Sono stati davvero bravi», ha detto scherzando.

Quindi Traini è entrato nel vivo del campionato concluso circa un mese fa: «Non abbiamo cominciato nel migliore dei modi, ci sono state tante cose che abbiamo dovuto affrontare, tra le quali il fatto che non riuscivamo mai ad allenarci tutti insieme. E’ stato bravo l’allenatore Giacomo Iaricci a riuscire a ottenere il meglio da questa situazione. Lo scorso settembre, infatti, abbiamo anche cambiato piscina per gli allenamenti e lavorato in condizioni non proprio ideali, perché abbiamo dovuto inserire nella vasca anche una quindicina di atleti under 18 e dividere gli spazi con loro. Inoltre ci siamo allenati due volte alla settimana ad Ancona. Insomma una situazione non certo ideale per puntare a una vittoria di campionato. Ma nello stesso tempo queste avversità hanno forgiato i ragazzi. Così un gruppo come questo, abituato da diversi anni a non mollare mai e ad affrontare situazioni complicate, è riuscito a recuperare due gol in gara-due portando a casa un risultato che è valso la promozione in serie B».

Una premiazione in Comune che, comunque, ha permesso alla Jesina Pallanuoto di spiegare all’amministrazione comunale che il settore giovanile granata rappresenta un fattore di crescita determinante per la squadra e per la società, un vivaio che chiede aiuto: «Il nostro settore giovanile è già quattro volte che viene distrutto – conclude Traini –: prima dal passaggio da Marche Nuoto a Jesina, poi dai lavori alla Comunale di Jesi, quindi nel periodo del Covid, e, infine, con il trasferimento da Chiaravalle a Falconara. Se vogliamo continuare a ottenere risultati serve una struttura fissa per i nostri giovani. E quella struttura è la piscina comunale di Jesi».