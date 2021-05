Jesina, nuovo stop: al Carotti passa la capolista

JESI – Jesina sconfitta di rimonta dalla Forsempronese, che resta in testa alla classifica. I leoncelli chiudono avanti il primo tempo grazie al sigillo di testa di Papa, su assist di Sampaolesi, che esce alla ripresa per un acciacco. Prima dell’intervallo, Mistura insacca su corner ma c’è fallo di mano, poi Papa va via di rimessa ma calcia alto.

Nella ripresa quasi solo Forsempronese, con Paradisi sugli scudi: al 55’ pennella da sinistra l’assist per Pagliardini, 1-1. Al 57’ sempre Paradisi via da quella parte, palla sull’esterno rete.

Al 70 la Jesina regala un doppio corner agli ospiti, sul secondo ancora Paradisi mette dalla bandierina sulla linea di porta, e Marongiu spinge in rete l’1-2.

Jesina- Fossombrone 1-2

Jesina (-3-3): Anconetani G; Sampaolesi (1’ st Brocani), Mistura (40’ st Barchiesi), Lucarini, Domenichetti; Moretti, Campana, Giovannini (12’ st Cameruccio); Gabrielloni, Papa, Alessandroni (21’ st Anconetani N.). All. Strappini

A disp. Perez Gomez, Zagaglia, Longhi, Nazzarelli, Garofoli

Fossombrone (4-3-1-2): Piagnerelli; Marongiu, Camilloni, Rovinelli (30’ st Arcangeletti), Zandri; Conti, Pandolfi, Zingaretti (22’ st Bucchi); Paradisi; Pagliardini (34’ st Procacci), Barattini (20’ pt Cordella, 37’ st Urso). All. Fucili

A disp. Chiarucci, Ciampiconi, Di Vaio, Benedetti

Arbitro: Moretti di Cesena

Reti: 20’ Papa, 10’ st Pagliardini, 25’ st Marongiu

Note: corner 3-6; ammoniti Campana, Mistura, Lucarini, Cordella