Jesina, nessun ricorso e benvenuta Eccellenza. «Razionali, c’è il Covid»

JESI – Nessun ricorso al Tar né domanda di ripescaggio per cercare di rimediare alla retrocessione in Eccellenza (i termini scadono rispettivamente domani e oggi): è l’annuncio ufficiale della Jesina Calcio.

Una comunicazione che arriva dopo un lungo silenzio e a dispetto del fatto che, fino a poche settimane fa, la società stessa avesse invece sempre manifestato l’intenzione di provare a fare di tutto per mantenere la categoria. Per motivare il passo indietro, il sodalizio di viale Cavallotti tira in ballo ovviamente il Covid e addirittura l’OMS. Tant’è. Intanto, mercato: torna il terzino Mattia Martedì, arriva l’attaccante Filippo Papa. La Jesina promette per la prossima Eccellenza, evidentemente accettata di buon grado (e con sollievo?), una «squadra di livello». Confidando che questa promessa invece la mantenga.

Questa la comunicazione da viale Cavallotti: «La Jesina Calcio, a seguito della decisione presa dal Collegio di Garanzia del Coni, organismo delegato del Governo, alla vigilanza e alla valutazione dei provvedimenti presi dalla FIGC, nella quale viene chiarito che le eccezionali condizioni del momento e la imprevedibile situazione hanno imposto, soprattutto per questioni di salute, di concludere il campionato con la cristallizzazione delle classifiche, ritiene che ad oggi non ci siano le condizioni per presentare un ricorso al TAR al pari di tantissime altre squadre che già vi hanno rinunciato».

Spiega la Jesina: «L’attuale realtà economica generale dovuta al Covid, anche oggi l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che la situazione è ancora lontana da una normalizzazione, obbliga questa società ad un percorso razionale e più in linea con le possibilità economiche attuali. Il dispiacere di una retrocessione fa scattare sempre una voglia di rivalsa e quindi ad esprimere volontà dettate dal cuore poi però la razionalità deve, come è giusto che sia, riprendere il sopravvento».

«Valutati i fatti la società rimane concentrata alla costruzione di una squadra di livello che sia in grado di giocarsela con tutte le altre nel campionato di Eccellenza regionale. A tale proposito la Jesina Calcio comunica il gradito ritorno nelle sue file di Mattia Martedì, difensore esterno classe ’98 che ha dato un grande contributo nella stagione 2018-19, e l’arrivo dalla Recanatese dell’attaccante Filippo Papa, classe ’99, messosi in luce lo scorso anno nelle file della Maceratese. La Jesina Calcio riprenderà l’attività a pieno regime anche nel settore giovanile su cui, attraverso una quota minima per i nuovi e una quota pari a zero per i già tesserati, sta investendo».