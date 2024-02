Jesina, l’ex sindaco Bacci scrive al presidente Chiariotti: «Se ci sono interessati alla società, consenta loro di verificarne la situazione»

JESI – Jesina, l’ex sindaco Massimo Bacci scrive al presidente Giancarlo Chiariotti chiedendo di consentire, agli eventuali interessati alla società, una “due diligence” sulla situazione della stessa. Una richiesta che Bacci, primo cittadino fino al giugno 2022, fa con una lettera aperta resa pubblica, dopo che nei giorni scorsi il direttore generale e sportivo leoncello Gianfranco Amici, nel presentare e poi ritirare fino a fine stagione le dimissioni dal ruolo, era tornato a ricordare la presa di posizione dello stesso Bacci, da sindaco, nel 2019. «Anche l’ex sindaco, se vuole, può dare una mano e ricontattare i personaggi di altro profilo indicati nel 2019» le parole di Amici. E Bacci risponde per lettera, mentre la squadra leoncella in piena crisi di risultati in Eccellenza – 5 sconfitte nelle ultime 7 – dovrà lottare con le unghie e con i denti per salvarsi.

Jesi, lo stadio Carotti

«Le devo preliminarmente confessare – scrive Bacci – che le sorti della Jesina Calcio, in questo periodo, non erano nei miei pensieri. La mia recente chiamata in causa nelle vicende societarie da parte di un Suo stretto collaboratore mi ha colto di sorpresa ma non mi ha lasciato indifferente, anche alla luce del ruolo che ho svolto nella nostra città per oltre dieci anni. La Jesina Calcio è una realtà che da sempre ha appassionato gli sportivi Jesini ai quali, come immagino concorderà, va il mio e il Suo massimo rispetto. È per questo che Le chiedo, prima di verificare personalmente se in città vi sia un eventuale interesse a subentrare, se la richiesta di un mio personale interessamento da parte del Suo stretto collaboratore possa far sottintendere la Sua disponibilità a “passare la mano” (come ricorderà era la condizione posta dai soggetti di alto profilo, interessati al subentro, che avevano contattato il sottoscritto quale Sindaco della città di Jesi). Se così fosse, chiederei la Sua disponibilità a consentire una “due diligence” sulla Jesina Calcio Srl che permetta, a chi fosse interessato, di avere un quadro informativo completo sulla società».

Attenzione al riferimento del commercialista ex sindaco alla “Jesina Calcio Srl”, società formalmente fusasi nel 2022 con lo Jesi Calcio a 5 a formare l’attuale Asd Jesi che partecipa all’Eccellenza. Scelta, probabilmente tutt’altro che casuale, che colpisce.