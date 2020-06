Jesina, la curva: «Subito un incontro con società e Sindaco»

«Giunto il momento di far chiarezza per il bene della città e della sua gente» scrivono i sostenitori, dopo passaggio di mano e retrocessione in Eccellenza del club maturati nell'ultima settimana

JESI – Nuovo intervento dei tifosi leoncelli sulla situazione attraversata dalla Jesina.

«La curva, unita nelle sue varie componenti, chiede AL PIU ‘PRESTO– scrivono- un incontro con i responsabili della Società Jesina Calcio, preoccupati dalle sorti della squadra della propria città. Al contempo, si richiede, NECESSARIAMENTE, la contestuale presenza del primo cittadino Sindaco Massimo Bacci e dal responsabile dello Sport Assessore Ugo Coltorti dato il loro ruolo istituzionale e di garanzia. Invitando a partecipare tutti coloro che hanno a cuore il destino del calcio a Jesi, si ritiene, unanimemente, che sia giunto il momento di far chiarezza per il bene della città e della sua gente».

Ad oggi la Jesina, ultima in classifica al momento dell’interruzione del campionato di serie D lo scorso marzo, risulta retrocessa in Eccellenza, in virtù della decisione di Lnd e Figc di concludere il torneo con la discesa in categoria inferiore delle quattro in fondo alla graduatoria di ciascun girone. La società leoncella ha dato incarico al legale Matteo Sperduti di presentare, entro il prossimo 17 giugno, ricorso contro la decisione.

Da sinistra il direttore generale e sportivo della Jesina Gianfranco Amici ed ex e attuale proprietari del Club, Gianfilippo Mosconi e Giancarlo Chiariotti

Intanto è maturato all’inizio di questa settimana il travagliato passaggio di mano da Gianfilippo Mosconi e Maurizio Rossetti a Giancarlo Chiariotti, che del club era già presidente e amministratore e ora è infine proprietario. Un passaggio giunto dopo settimane in cui Mosconi aveva prospettato la possibilità, in caso di mancanza di acquirenti, di consegnare simbolicamente le chiavi della società al sindaco Massimo Bacci e di non iscrivere la squadra al prossimo torneo. Situazione che aveva condotto il sindaco Bacci stesso a farsi avanti prospettando la presenza di «personalità di alto profilo disposte a discutere della Jesina» ma solo nel caso in cui tutta l’attuale dirigenza si fosse fatta da parte. Spunto che non ha avuto seguito nel momento in cui la gestione Chiariotti ha deciso di andare avanti.

Sul piano tecnico, la Jesina ha individuato come tecnico della prima squadra per la nuova stagione il già capitano e giocatore (dieci stagioni e circa 250 presenze da leoncello) Marco Strappini.