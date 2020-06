Jesina a Chiariotti, Bacci: «Prendo atto, mi ero legittimamente preoccupato»

«Quando avevo letto dell’intenzione di chiudere avevo individuato un percorso per un futuro. Registro che è stata individuata una soluzione diversa che garantisce continuità». Amici: «Strappini ha i requisiti per fare al caso nostro»

JESI – «Prendo atto della soluzione interna e auguro alla Jesina le migliori fortune». Così il sindaco Massimo Bacci, dopo gli sviluppi della situazione in casa leoncella con il passaggio dell’intero pacchetto delle quote societarie nelle mani di Giancarlo Chiariotti. Nei giorni scorsi c’era stato sulla questione l’intervento del primo cittadino, che aveva indicato la possibilità di una alternativa all’attuale corso leoncello. «Precondizione irrinunciabile- aveva spiegato Bacci- che l’intera attuale dirigenza, a vario titolo rappresentata, esca definitivamente di scena»

Da sinistra il direttore generale e sportivo della Jesina Gianfranco Amici ed ex e attuale proprietario del Club, Gianfilippo Mosconi e Giancarlo Chiariotti

«Quando avevo letto dell’intenzione del proprietario delle quote di maggioranza della Jesina Calcio di voler chiudere la società- commenta ora Bacci- mi ero legittimamente preoccupato ed avevo individuato un percorso per dare un futuro al sodalizio sportivo, trovando disponibilità a discuterne da parte di personalità di alto profilo. Registro oggi che, rispetto a quella opzione, è stata individuata una soluzione diversa, interna alla società, che ne garantisce la continuità. Ne prendo atto e formulo alla Jesina Calcio i migliori auguri per il futuro».

Sull’esito delle vicende dell’ultimo mese in casa Jesina, l’ormai ex proprietario Gianfilippo Mosconi dice: «Proposte non ne sono arrivate e in corsa, rispetto all’allarme che avevo lanciato un mese fa, è emersa la possibilità di una soluzione interna, con Chiariotti che, vedendomi in difficoltà, si è fatto avanti nel caso non ci fosse stato nessun altro. Di questo lo ringrazio».

Marco Strappini

Investito dal presidente e nuovo proprietario Chiariotti del ruolo di direttore generale e sportivo, Gianfranco Amici dice, in merito all’ipotesi Marco Strappini – già capitano leoncello- per la panchina: «Da giocatore a Jesi ha fatto molto bene, è di sicuro una brava persona che ha tutti i requisiti per essere fra quelle che possono fare al caso nostro».