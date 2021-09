La jesina Chiara Paoloni campionessa italiana di pole sport

FORMIA- La jesina Chiara Paoloni, classe 1988, pole dancer affermatissima grazie a un curriculum sportivo di tutto rispetto, ora conquista anche il gradino più alto del podio ai “Campionati italiani di pole sport”.



La competizione, disputata a Formia sabato 25 settembre, ha attirato atleti provenienti da tutta Italia, validissimi esponenti di questa nuova disciplina sportiva in cui forza, concentrazione e coordinazione sono i requisiti essenziali… che per fortuna alla nostra atleta non mancano, assieme a quella dose di determinazione che l’ha portata a superare gli ostacoli e affermarsi in questo difficilissimo sport. Ora con la vittoria al campionato nazionale, Chiara Paoloni si aggiudica di diritto la qualifica al Mondiale in programma il prossimo mese di dicembre a Bologna. «Sono felicissima – dice la neo campionessa – mi sono qualificata prima, mentre l’anno scorso alla stessa competizione, avevo raggiunto il terzo posto». Un’escalation di successi conquistati con fatica e costante impegno. «Faccio pole da 5 anni e insegno a Jesi – racconta – ho un passato da ballerina che mi ha aiutato a raggiungere un buon livello in questo sport». Nel 2017 Chiara aveva già vinto il campionato nazionale (federazione Posa) nella categoria “amatori”.