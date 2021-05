Jesina ancora vincente, Strappini: «Recuperare le forze per Senigallia»

JESI – «Dobbiamo recuperare tutte le forze, dovremo essere la migliore Jesina per fare bene a Senigallia». Così il tecnico dei leoncelli Marco Strappini dopo la vittoria della Jesina sul Montefano e in vista dell’appuntamento di domenica 30 maggio prossimo in casa della Vigor.

Per la Jesina seconda vittoria consecutiva dopo quella di Ancona, firmata dalla rete di Moretti. Per Strappini: «Un grande risultato, contro un avversario che ho sempre reputato di grande valore per il livello dei giocatori che ha e il lavoro che sta facendo da tempo. Abbiamo fatto davvero bene nella prima mezz’ora e lì forse, oltre al gol, dovevamo essere bravi a fare qualcosa di più».

Nella ripresa poi «non era facile- dice Strappini- difendere sui palloni che riuscivano a mettere con continuità in area lanciando lungo ma siamo stati attenti e abbiamo concesso poco. Abbiamo dovuto mettere centimetri dietro per cercare di limitare al massimo tutti i pericoli. Ne è venuta una partita sporca in cui dietro, a partire da Anconetani, siamo stati impeccabili tutti».

In vista della prossima i leoncelli recupereranno dalla squalifica Garofoli. Da verificare fra le altre le condizioni dell’autore del gol partita Moretti, uscito poi non al meglio in avvio di ripresa.

Per i leoncelli quella col Montefano è stata la seconda vittoria di fila per 1-0, senza subire reti e capitalizzando al meglio il gol.

In classifica, con quattro turni da giocare, le prime due posizioni playoff sono ora appannaggio di Fossombrone (14 punti) e Anconitana (13), che domenica 30 si sfideranno al Del Conero nello scontro diretto. Scivola in terza posizione l’Atletico Gallo Colbordolo (12 punti) dopo lo 0-0 di Fossombrone, seguono Jesina (8), Vigor Senigallia (5), Montefano (4).