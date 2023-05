Jesi, Zona 30: al via i lavori in via Gramsci

JESI – Partiranno con l’inizio della prossima settimana i lavori per istituire la “zona 30” su via Gramsci ed alcune strade limitrofe. L’intervento, che gode di un finanziamento regionale, ha l’obiettivo non solo di mettere in sicurezza pedoni e quanti usufruiscono di mezzi propri di una mobilità lenta e sostenibile su strade particolarmente trafficate, ma anche di riqualificare spazi pubblici e residenzialità, così come ampiamente dimostrato da esperienze simili che si stanno sviluppando ormai in diverse città e illustrate in occasione dei due incontri pubblici organizzati dall’Amministrazione comunale e propedeutici all’avvio del cantiere.



Nel dettaglio i lavori prevedono l’istituzione del limite di velocità massima di 30 km/h su via Gramsci, dal cavalcavia all’incrocio con viale Verdi, parte di viale Verdi, ia Raffaello Sanzio, via Rossini e parte di via Radiciotti. Le opere consistono nell’installazione di segnaletica orizzontale e verticale e nella realizzazione di modeste opere di ridefinizione della carreggiate e delle relative pertinenze. Ovviamente in questa fase resta fuori il cavalcavia che è oggetto di lavori di risanamento conservativo.



In conseguenza di ciò, è stata predisposta un’ordinanza che prevede da lunedì prossimo, 22 gennaio, di volta in volta, divieti di sosta, divieti di transito temporaneo, riduzione di carreggiata, senso unico alternato e riduzione della velocità nelle strade interessate, in relazione all’avanzamento dei lavori e per il tempo strettamente necessario degli stessi.

Come primo intervento, sarà realizzata una mini rotatoria in via provvisoria all’intersezione tra Via Gramsci e Via Rinaldi. I lavori sono stati organizzati dai tecnici per integrarsi con le modifiche alla viabilità già in corso.

Sempre relativamente alla zona di via Gramsci, la giunta ha accolto le segnalazioni dei residenti per alcune modifiche alla viabilità nelle strade secondarie dove erano stati disposti i sensi unici. Prossimamente, pertanto, previa adeguata informazione ai residenti, saranno invertiti i sensi unici in via Zuccari (dunque con ingresso da via Gramsci e uscita in Via Lotto) e via Lapis (con ingresso da via Lotto ed uscita in Via Lapis), in entrambi i casi con regolamentazione della sosta nel lato destro del senso di marcia. Allo stesso tempo in via De Bosis viene invertito l’ultimo tratto di senso unico, dunque con ingresso da viale Puccini. Pertanto, coloro che provengono da via Elia, giunti all’incrocio con via De Bosis, avranno l’obbligo di voltare a destra.