Jesi, weekend di Carnevale: la neve frena la movida, regolari i green pass

JESI – Uno scherzo inaspettato quello del meteo, che nel weekend di Carnevale ha imbiancato le colline facendo registrare temperature gelide sulla costa. Un freddo pungente che ha limitato l’accesso di persone in centro per il weekend, facendo registrare una movida assai spenta: nessun eccesso dunque, criticità o problematiche di quelle che tenevano i residenti svegli fino all’alba. Bene anche la situazione dei controlli dei super greenpass.

Lo evidenziano dal Commissariato di Jesi, sottolineando che nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona Cesare Capocasa, coordinati dal Commissariato con le altre forze di polizia a tutela della salute e sicurezza pubblica, il servizio interforze che ha visto impiegati gli operatori del Commissariato e un equipaggio dei Carabinieri ha interessato le verifiche volte ad accertare la compiuta osservanza delle norme vigenti in materia di contrasto alla diffusione della pandemia. Sono stati visitati alcuni esercizi di ristorazione anche nella zona periferica della città, ma nessuna infrazione è stata rilevata.

Sono stati controllati in particolare 400 avventori che sono risultati tutti in possesso di certificato di avvenuta vaccinazione green pass rafforzato. E nell’ambito del servizio, al fine di scongiurare un uso improprio delle certificazioni, i dati risultanti dai green pass esibiti sono stati confrontati con i documenti di identità. È l’ennesimo weekend di controlli in cui non emergono criticità. I servizi di prevenzione e controllo del territorio sono stati estesi, nella seconda parte della serata, al centro storico e nelle vie e piazze maggiormente interessate dall’intrattenimento dei giovani per dissuadere dal tenere comportamenti non conformi alle leggi e alla civile convivenza: come detto, il freddo ha frenato l’afflusso in centro e anche in questo caso non sono state rilevate criticità. Tuttavia, i controlli continueranno con regolarità anche nelle prossime settimane.