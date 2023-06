Jesi, con We Match tornano la serate sportive allo Scientifico, fra ambiente e solidarietà

JESI – « Un piccolo grande evento di aggregazione per dare il via all’estate in città. Un’opportunità per condividere idee di valore,vivere lo spazio urbano in modo costruttivoe immaginare insieme il suo futuro». Lo presentano così gli organizzatori l’appuntamento il 17 e 18 giugno al complesso sportivo del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Jesi con WE MATCH, manifestazione a scopo benefico organizzata e promossa dalle associazioni Jesiclean, Jesi Città da Vivere, ImpAct e Pro Loco. L’iniziativa, presentata ieri pomeriggio all’Irish Pub, è stata «pensata per mettere in relazione ambiente, cultura e sport coinvolgendo proprio il mondo associazionistico cittadino».

Nella due giorni, inaugurata alle 17 di sabato da un tour in bici per la città a cura di Fiab, con partenza e arrivo dagli impianti di via Martin Luther Kin, ci sarà spazio per tornei di basket 3×3 di e tiro libero, biliardino, burraco, calcio a 5, pallavolo 3×3, ping pong, scacchi. Inoltre partite libere di beach volley e beach tennis con attrezzatura messa a disposizione dalla Jesi Royal Padel Ssd. In programma esibizioni dimostrative di corpo libero e calisthenics (a cura di Riccardo Bassotti e Federico Serantoni), pattinaggio (AsdSkating ClubJesi), Tai chi chuan (Asd Polisportiva Clementina), prove di tiro con l’arco (Ente Palio San Floriano).

Ci saranno stand informativi per promuovere l’esperienza di enti e associazioni locali come Asp Ambito IX -Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II”, Orto del sorriso -Caritas Jesi, Consulta nuove generazioni Comune di Jesi e Rotary Club Jesi. Saranno realizzati laboratori, attività di sensibilizzazione e giochi per tutte le età in collaborazione con Legambiente, Oasi Ripa Bianca e Wwf, Hort, Ata Rifiuti, Croce Rossa Italiana -Comitato di Jesi. Disoponibile inoltre un’area ristoro, allestita e curata dagli esercenti di Jesi città da vivere in collaborazione con Quinoa Marche.

Il ricavato della manifestazione, dalla simbolica cifra di iscrizione ai tornei in programma ai proventi dell’area food & drink e della pesca di beneficenza, andrà devoluto a progetti destinati alla cittadinanza tramite Fondazione Vallesina Aiuta e Asp. «Abbiamo pensato di ridare importanza al parco del Liceo Scientifico –spiegano gli organizzatori – un luogo significativo per l’immaginario collettivo perché ha caratterizzatola socialità di più di una generazione di jesini,specialmente d’estate. Lo abbiamo fatto chiamando in causa temi attuali come l’ambiente, la cultura e lo sport e soprattutto con una formula che coinvolgesse tutti, donne, uomini, adulti, ragazzi e bambini. Abbiamo impiegato più di un anno di lavoro per riuscire a realizzare questo progetto che avrà un unico grande scopo: donare tutto il ricavato in beneficenza per finanziare e sviluppare un progetto in collaborazione con l’ASP Ambito IX che abbia una utilità concreta per la cittadinanza».

Alla presentazione dell’evento, l’assessore allo sport Samuele Animali che anticipa: «Sugli impianti sportivi dello Scientifico, di proprietà della Provincia, al via in autunno da parte della stessa lavori di manutenzione straordinaria per restituirli ad una condizione migliore. Rappresentano una risorsa enorme per il quartiere e la città».