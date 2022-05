Jesi al voto, Marasca lancia Lucia Basili: la direttrice del Museo Stupor Mundi alla cultura in caso di vittoria

JESI – Lucia Basili, 30 anni, direttrice del Museo Federico II Stupor Mundi: sarà l’assessora alla Cultura in caso di vittoria elettorale di Matteo Marasca. Il candidato sindaco delle liste civiche Jesiamo, Orizzonte Jesi, Patto x Jesi e Riformisti per Jesi l’ha annunciato presentandola oggi, dopo che in precedenza aveva già indicato le eventuali future deleghe a Landino Ciccarelli (urbanistica e ambiente) e Marialuisa Quaglieri (vicesindaco, servizi sociali e sanità).

Landino Ciccarelli, Lucia Basili, Matteo Marasca e Marialuisa Quaglieri

Dice Marasca: «Laurea in Beni Culturali, Master in Marketing per Mostre e Musei: ho scelto la competenza di una giovane per un settore che sarà strategico per ritrovare il senso di comunità che si è un poco perso negli ultimi due anni di pandemia. Io ho potuto scegliere in piena libertà le persone che ho ritenuto più indicate. Non so se gli altri, che devono ancora farci conoscere le loro scelte, faranno altrettanto». A Basili «richiesto un impegno a tempo pieno: in caso di vittoria, lascerà l’incarico di direttrice del Museo Federico II Stupor Mundi». Museo che vede terminare con l’anno l’impegno economico triennale del Comune in favore del soggetto gestore. «Resterà fondamentale – dice Marasca –ne va ampliata la fruizione»

Dice l’assessora in pectore Basili: «Tra i miei sogni di bambina non c’era la politica ma a volte la vita fa delle sorprese e a me è capitato di incontrare Matteo Marasca, il suo entusiasmo, la sua concretezza, la sua trasparenza e la sua volontà di mettersi a servizio della città e di continuare il mandato della giunta uscente, che mi hanno fatto ricredere». Aggiunge Basili: «Posso contare su un candidato sindaco competente e pieno di energia, nel civismo privo di condizionamenti partitici e sulla vicinanza e il sostegno di Marialuisa Quaglieri e Landino Ciccarelli. L’impegno è a portare la cultura fuori dai suoi luoghi, nei quartieri».