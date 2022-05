Jesi al voto, via al valzer delle liste

Iniziano a svelarsi e presentarsi liste e candidati in vista delle elezioni del 12, e in caso di ballottaggio 26, giugno. Ecco alcune delle squadre in pista

JESI – Città verso il voto del 12, e in caso di ballottaggio 26, giugno, per eleggere nuovi sindaco e Consiglio comunale. Iniziano a svelarsi e presentarsi liste e candidati. Gli aspiranti sindaco sono Marco Cercaci (Italexit-Pdf), Paola Cocola (Lavoro e libertà), Lorenzo Fiordelmondo (centrosinistra), Antonio Grassetti (Fratelli d’Italia) e Matteo Marasca (liste civiche della maggioranza uscente).

Jesi al voto, Fratelli d’Italia

Jesi al voto, Fratelli d’Italia per Antonio Grassetti

Si è presentata al Circolo Cittadino la squadra di Fratelli d’Italia che sostiene la candidatura a sindaco di Antonio Grassetti. «La connessione politica tra il governo regionale guidato dal centro Destra e l’amministrazione cittadina appare in questo momento particolarmente opportuna – afferma FdI – e Fratelli d’Italia a Jesi è pronta a coglierne i vantaggi per la comunità, mettendo a disposizione l’esperienza, la serietà e la chiarezza delle sue proposte politiche con la squadra migliore. Tra una Sinistra che ha governato la città per oltre trent’anni impoverendone bilanci e prospettive, e una squadra di “ragionieri” che nell’ultimo decennio non ha saputo favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio come ci si aspettava, è giunto il momento di affrontare le gravi difficoltà del presente per trasformare i disagi, prodotti anche dalle pesanti problematiche internazionali, in opportunità di rilancio. Per dar corpo allo sviluppo del territorio locale occorrono però le risorse economiche garantite, oggi più che mai, dai fondi europei, che attraverso la Regione potranno essere intercettati se saranno da questa promossi i progetti che saranno presentati».

I candidati: Federica Dary, Chiara Cercaci, Fabio Aquili, Silvia Maria Bisceglia, Bruno Brunori, Enrico Cimarelli, Claudio Della Maggiore, Maurizio Fava, Claudio Fiorino, Laura Forconi, Pierino Frittelli, Federica Frittelli, Daniela Laura Giacani, Giovanni Lamusta, Giovanni Larici, Andrea Massaccesi, Alessandro Pagliuca, Giancarlo Pandolfi, Tiziana Petrelli, Katiuscia Rosini, Enrico Sbaffi, Stefano Schiavoni, Gabriele Tomassoni, Filippo Trillini.

Jesi al voto, Jesi in Comune

Jesi al voto, Jesi in Comune per Lorenzo Fiordelmondo

Fine settimana di presentazione pubblica nella sede di Piazza Franciolini, il 7 e 8 maggio dalle 17 alle 20, per Jesi in Comune, a sostegno del candidato del centrosinistra Lorenzo Fiordelmondo. «Troverete i candidati e le candidate ad attendervi per raccontarvi la nostra idea di città, per un confronto costruttivo sui temi del nostro programma e per ascoltare le vostre esigenze e proposte per Jesi. In un tempo in cui tutto corre, riteniamo che una presentazione lenta, che non sia un racconto univoco ma un confronto fra più parti, con un tempo disteso, il tempo della narrazione e della relazione, sia necessario per riappropriarsi da parte dei cittadini e delle cittadine degli spazi della politica. Un po’ come nelle vecchie sezioni, in sede da noi potrete chiacchierare con un buon bicchiere di vino in mano, fare una partita a carte, giocare con giochi da tavola o semplicemente rilassarvi nel nostro angolo relax. Vi aspettiamo sabato e domenica per conoscerci e riconoscerci in una politica che cura le relazioni positive e che ha a cuore il futuro della città!»

I candidati: Samuele Animali, Andrea Antolini, Marcella Barchiesi, Maria Laura Berti, Luca Brecciaroli, Cristiano Bufarini, Lucia Campanelli, Michela Ciarmatori, Filippo Cingolani, Francesco Coltorti, Francesco Gatti, Paolo Girolimini, Lorenzo Grillini, Sabrina Maltoni, Leonardo Martellini, Antonella Nicoletti, Chiara Pulita, Agnese Santarelli, Laura Santoni, Stefania Sbarbati, Diego Stronati, Matteo Stronati, Alessandra Taddei, Michela Tarantino.

Jesi al voto, Orizzonte Jesi

Jesi al voto: Patto per Jesi, Riformisti per Jesi, Orizzonte Jesi e Jesiamo per Matteo Marasca

Orizzonte Jesi è il nome della nuova lista civica a supporto del candidato sindaco Matteo Marasca, «saldamente interconnessa alla capofila Jesiamo» spiegano. Al Man Cave di Jesi la presentazione ufficiale. «Una compagine eterogenea, composta da molte persone alla prima esperienza politica che si sono messe in gioco per una città ancora più inclusiva, attrattiva e solidale. Donne e uomini, soprattutto tanti giovani, che provengono da settori ed esperienze differenti, uniti dal desiderio di contribuire allo sviluppo della comunità, con l’obiettivo di proiettarla e accompagnarla verso un nuovo orizzonte, il domani. «La lista di Orizzonte Jesi è motivo di grande orgoglio per me – dice il candidato sindaco Matteo Marasca -. Al mio fianco, persone con le quali abbiamo condiviso un programma di cose da fare, senza preconcetti ideologici e senza vincoli di partito. Candidati liberi da condizionamenti, insomma, che non devono render conto ad alcuna segreteria, né a qualche esponente politico nazionale o regionale. Questa è una lista che guarda avanti, che conosce e riconosce quanto di buono e concreto è stato fatto in questi dieci anni. Un gruppo che ha le idee chiare su ciò che si può ancora fare, per migliorare l’esperienza civica».

I candidati: Matteo Sorana, Maria Luisa Cerioni, Roberto Grilli, Paolo Gubbi, Gino Romano, Maria Chiara Garofoli, Federico Manzotti, Laura Veroli, Luca Massacci, Luca Tombari, Barbara Danti, Luca Cioccolanti, Giulia Borioni, Gessica Mattei, Francesca Marasca, Marco Romanini, Valeriano Palazzini, Federica Fabrizi, Alessio Basili, Andrea Marani, Andrea Zingaretti, Valentina Zitti, Nicoletta Costarelli, Dario Gattini.

Jesi al voto, Riformisti per Jesi

La lista dei Riformisti per Jesi si è presentata ufficialmente al Bar Rab 900. «Una compagine composta da un giusto mix di molti visi nuovi e giovani ma anche da persone d’esperienza, tante competenze e soprattutto da una perfetta parità di genere. Alcuni dei candidati hanno colto l’occasione per presentarsi, ribadendo uniformemente un approccio pragmatico verso la gestione delle numerose questioni che riguardano la città, in vari campi di competenza. Approccio che nella sua chiosa finale anche il candidato sindaco Matteo Marasca conferma essere la strada maestra che caratterizza la sua candidatura. I Riformisti per Jesi si confermano una novità di questa tornata amministrativa in grado di integrare il già ricco programma di interventi pubblici con copertura finanziaria impostato dall’amministrazione uscente, nonché la competenza e la sensibilità di Marasca nei temi sociali grazie alla presidenza dell’ASP Ambito 9, con una visione strategica della città che la colloca come protagonista all’interno della provincia, della regione, del Paese e d’Europa, e con un ventaglio di proposte atte ad ottimizzare le risorse nella disponibilità del Comune».

I candidati: Sandro Angeletti, Maurizio Barchiesi, Enrico Brazzini, Antonella Maria Brescini, Elisa Brusca, Claudia Caprari, Paola Carletti, Marco Cesarini, Samuele Civenti, Patrizia Ercoli, Marika Fabbretti, Gianluca Ferreti, Paolo Gagliardini, Sandra Maria Governatori, Barbara Marasca, Gabriele Marconi, Antonella Moretti, Alfredo Punzo, Massimo Rossello, Francesco Rossetti, Annalisa Tittarelli, Francesca Tomassoni, Matteo Trotta, Roberta Verdolini.

Jesi al voto, Patto per Jesi

Alla Bocciofila Jesina la presentazione della lista Patto per Jesi. Fra i candidati rimane in pista Giancarlo Catani: «Con Massimo Bacci abbiamo lavorato assieme con un impegno che sicuramente va gestito ma l’importante è metterci tutto l’entusiasmo necessario. La città è cambiata, nonostante la presenza di problemi economici, ma questo percorso è da continuare con Matteo Marasca». Presidente della lista Luciano Pacenti, fra i co-fondatori della lista c’è Paolo Catani. Volti nuovi Paolo Crognaletti, Alessandro Cossu, Francesca Gironi, Cinzia Gismondi¸ Diego Catani, Marta Duca, Simona Gagliardi.