Jesi al voto, ecco tutte le liste e i candidati

JESI – Cinque candidati a essere il prossimo nuovo sindaco di Jesi, succedendo a Massimo Bacci, in carica per due mandati a partire dal 2012. In ordine alfabetico, sono Marco Cercaci, sostenuto da Italexit e Popolo della Famiglia; Paola Cocola, con la lista Lavoro e Libertà; Lorenzo Fiordelmondo per una coalizione che riunisce il centrosinistra (Pd, Jesi in Comune, Movimento Repubblicani Europei, Jesi Respira, Con Senso Civico); Antonio Grassetti candidato di centrodestra col sostegno di Fratelli d’Italia; il candidato delle liste civiche della maggioranza uscente che ha sostenuto Bacci, Matteo Marasca (Jesiamo, Patto per Jesi, Orizzonte Jesi, Riformisti per Jesi). Si vota il 12 giugno: se al primo turno nessuno dei candidati ottiene già il 50% più uno dei voti, ballottaggio il 26 giugno. Ecco il dettaglio

Marco Cercaci

Italexit: Alessandro Viventi, Cesare Santinelli, Alessandra Valeri, Magda Scoppio, Giacomo Barchiesi, Jury Maiolatesi, Elisa Rosin, Marilena Pergolesi, Riccardo Cecchi, Emanuele Del Piano, Michela Angelelli, Lara Mucci, Mario Vindusca, Bruno Giorgi, Maria Teresa Abatelli, Anna Maria Gobbi, Massimiliano Argentati, Graziano Pergolesi, Bernard Darga, Andrea Spadini, Giordano Valeri, Veronica Mancini, Samuele Ceccarelli

Popolo della Famiglia: Gabriele Cinti, Luigi Damiano, Gabriele Pierella, Okpoby Lydie Frocois Felicitè Etien, Giovanni Triani detto Giovannino, Domenico Gallo, Carlo Bravi, Patrizia Silvestrelli, Michela Bagetta, Elisabetta Rocchetti, Giuliano Vagnoni, Franco Mercadante, Elena Toniato, Romano Febo, Andrea Soverchia, Rita Boccia, Moreno Palazzini

Paola Cocola

Lavoro e Libertà Jesi: Filippo Dore, Elisa Pieroni, Pietro Turchetti, Caterina Ceppi, Maruska Di Giannatale, Maria Rosaria Borgognoni, Luigina Goroni, Nazzareno Bufarini, Simone Bozzi, Cristina Georgeta Maxentian, Mauro Freddo, Eugenia Ferri, Elisa Copparoni, Marta Mari, Manuela Grilli, Alessandro Casagrande, Lucia Antonietta Liberati, Claudia Bartolini, Paolo Di Tommaso, Costantino Trotta, Alfredo Croceri, Ruggero Romaldi, Claudia Mercuri, Danila Cimini

Lorenzo Fiordelmondo

Pd: Antonio Balestra, Filippo Bartolucci, Arrigo Bellelli, Chiara Berti, Silvia Bolli, Maurizio Bregallini, Paolo Canafoglia, Claudio Cardinali, Laura Carnevali, Franco Centanni, Giulia Focante, Massimiliano Gemelli, Elvio Giaccaglini, Federica Lombardo, Stefania Loreti, Cinzia Manzotti, Emanuela Marguccio, David Medici, Paola Montecchiani, Giacomo Mosca, Marco Negroni, Luca Polita, Luigi Romitelli, Paola Tonini Cardinali.

Jesi in Comune: Samuele Animali, Andrea Antolini, Marcella Barchiesi, Maria Laura Berti, Luca Brecciaroli, Cristiano Bufarini, Lucia Campanelli, Michela Ciarmatori, Filippo Cingolani, Francesco Coltorti, Francesco Gatti, Paolo Girolimini, Lorenzo Grilli, Sabrina Maltoni, Leonardo Martellini, Antonella Nicoletti, Chiara Pulita, Agnese Santarelli, Laura Santoni, Stefania Sbarbati, Diego Stronati, Matteo Stronati, Alessandra Taddei, Michela Tarantino.

Jesi Respira (Europa Verde – M5S): Alessandro Tesei, Stefania Priori, Francesco Coppari, Claudio Bello, Marco Bigi detto “bigio”, Cristina Carrabs, Marco Federico Cagnoni, Giampiero Carducci detto “Giampi”, Cosima Lucia Carella detta “Mimma”, Flora Di Pietropaolo, Anna Maria Epifani, Alessandro Gabrielloni, Miriam Ippoliti, Irakli Kule detto “Ira”, Laura Luzi, Marina Marinelli, Paola Mengoni, Luciano Montesi, Alfredo Palumbo, Donatella Pasquinelli, Silvia Sampaolo, Annamaria Sorace, Arianna Svedese, Francesco Zitti.

Movimento Repubblicani Europei: Teresa Brazzini, Attilio Carducci, Elisabetta Chessa, Loretta Fabrizi, Marco Fava, Lorena Fratoni, Massimo Frittelli, Riccardo Gelosi, Federico Giaccaglini, Giuliana Gioacchini, Antonio Lucarini, Conchita Mammoli, Paolo Nisi, Roberto Palermo, Catiuscia Pasquinelli, Vitaliano Pieroni, Andrea Pollonara, Federico Radini, Rotatori Adelchi, Luciana Sabbatini, Lorena Santarelli, Diana Spadari, Augusto Taccaliti, Massimo Tangherlini.

Con Senso Civico: Paola Lenti, Rudi Curzi, Elisabetta Bucciarelli, Gaia Barbarelli, Paolo Bellagamba, Damiano Boschi, Claudia Cardellini, Cristian Cesaroli, Andrea Cingolani, Clementina Copparoni, Giancarlo D’Amore, Giulia D’Urso, Angela Gagliardini in Palombini, Fabiana Gara, Vito Giuliani, Roberto Morici, Giorgio Petetti, Michele Pierpaoli, Fabio Pulita, Roberto Riccietti, Marco Rugiero, Sergio Tombolesi, Andrea Veroli.

Antonio Grassetti

Fratelli d’Italia: Federica Dary, Chiara Cercaci, Fabio Aquili, Silvia Maria Bisceglia, Bruno Brunori, Enrico Cimarelli, Claudio Della Maggiore, Maurizio Fava, Claudio Fiorino, Laura Ginesi, Pierino Frittelli, Federica Frittelli, Daniela Laura Giacani, Giovanni Lamusta, Giovanni Larici, Andrea Massaccesi, Alessandro Pagliuca, Giancarlo Pandolfi, Tiziana Petrelli, Katiuscia Rosini, Enrico Sbaffi, Stefano Schiavoni, Gabriele Tomassoni, Filippo Trillini

Matteo Marasca

Jesiamo: Matteo Baleani, Nicola Bisi, Pietro Bologna detto “Piero”, Alessio Brunori, Franco Burattini, Guglielmo Cherubini, Tommaso Cioncolini, Ugo Coltorti, Margherita De Gennaro, Daniela Ferrara, Nicola Filonzi, Daniele Garzi, Nicolò Lorenzetti, Rossella Martinez, Daniele Massaccesi, Marialuisa Quaglieri, Paola Quaranta, Carlo Rossetti, Carla Saveri, Arianna Tantucci, Graziano Tesei, Anna Tosti, Filippo Maria Triccoli, Youssef Wahbi

Orizzonte Jesi: Matteo Sorana, Maria Luisa Cerioni, Roberto Grilli, Paolo Gubbi, Gino Romano, Maria Chiara Garofoli, Federico Manzotti, Laura Veroli, Luca Massacci, Luca Tombari, Barbara Danti, Luca Cioccolanti, Giulia Borioni, Gessica Mattei, Francesca Marasca, Marco Romanini, Valeriano Palazzini, Federica Fabrizi, Alessio Basili, Andrea Marani, Andrea Zingaretti, Valentina Zitti, Nicoletta Costarelli, Dario Gattini.

Riformisti per Jesi: Sandro Angeletti, Maurizio Barchiesi, Enrico Brazzini, Antonella Maria Brescini, Elisa Brusca, Claudia Caprari, Paola Carletti, Marco Cesarini, Samuele Civenti, Patrizia Ercoli, Marika Fabbretti, Gianluca Ferreti, Paolo Gagliardini, Sandra Maria Governatori, Barbara Marasca, Gabriele Marconi, Antonella Moretti, Alfredo Punzo, Massimo Rossello, Francesco Rossetti, Annalisa Tittarelli, Francesca Tomassoni, Matteo Trotta, Roberta Verdolini

Patto per Jesi: Carmine Barone, Marco Basili, Giuliano Belardinelli, Mauro Cantarini, Diego Catani, Giancarlo Catani, Paolo Catani, Alessandro Cossu, Paolo Crognaletti, Marta Duca, Daniele Fanelli, Simona Gagliardi, Francesca Gironi, Cinzia Gismondi, Doriano Grilli, Giacomo Muzi, Carlotta Papa, Marina Paris, Pasquale Perdonò, Samuele Piersanti, Nicola Romanazzi, Valeria Santarelli, Ennio Santoni, Antonietta Vigilante