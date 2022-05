Jesi al voto, Confapi Industria chiama i candidati a confronto

JESI – Jesi al voto, in cinque candidati per diventare sindaco di Jesi: Marco Cercaci (Italexit, Popolo della Famiglia), Paola Cocola (Lavoro e Libertà), Lorenzo Fiordelmondo (Pd, Jesi in Comune, Repubblicani Europei, Jesi Respira, Con Senso Civico), Antonio Grassetti (Fratelli d’Italia), Matteo Marasca (Jesiamo, Patto per Jesi, Orizzonte Jesi, Riformisti per Jesi). Domani 23 maggio, il confronto diretto, voluto e organizzato da Confapi Industria.

«In vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno – fa sapere l’associazione – lunedì 23 maggio dalle ore 18 presso l’Hotel Federico II, Confapi Industria Ancona, Confederazione italiana della piccola e media industria privata propone un confronto tra i candidati sindaco di Jesi. Già confermata la presenza di Marco Cercaci, Paola Cocola, Lorenzo Fiordelmondo che se impossibilitato per motivi di salute si video collegherà partecipando comunque al confronto, Antonio Grassetti e Matteo Marasca. Dopo i saluti di avvio di Mauro Barchiesi, Presidente di Confapi Industria Ancona, via al confronto sui temi che riguardano lo sviluppo economico della città di Jesi tra presente e futuro».

Tutti i candidati avranno un tempo contingentato per esprimere le proprie riflessioni sui temi proposti. L’ingresso al confronto è libero fino ad esaurimento dei posti in sala.

Confapi Industria Ancona organizza l’iniziativa «con l’obiettivo di contribuire a far sì che i cittadini di Jesi possano conoscere la visione che ciascuno dei candidati ha in merito alle tematiche che incrociano le molte questioni economiche, sociali, sindacali che impatteranno sulla città nei prossimi anni».