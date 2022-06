Jesi al voto, fra big e ultimi confronti

Il 4 giugno arrivano Letta per Fiordelmondo e Paragone per Cercaci. Per Grassetti l'invito video al voto di Meloni. Il 6 candidati chiamati a raccolta dalle associazioni di categoria

JESI – Jesi al voto, campagna elettorale verso il rush finale. In corsa per succedere al sindaco uscente Massimo Bacci, ci sono Marco Cercaci (Italexit – Popolo della Famiglia), Paola Cocola (Lavoro e Libertà), Lorenzo Fiordelmondo (Pd, Jesi in Comune, Repubblicani Europei, Con Senso Civico, Jesi Respira), Antonio Grassetti (Fratelli d’Italia), Matteo Marasca (Jesiamo, Patto per Jesi, Orizzonte Jesi, Riformisti per Jesi). Domani, sabato 4 giugno, saranno in città in Piazza Colocci alle 9,30 il segretario nazionale del Pd Enrico Letta per sostenere Fiordelmondo, alle 17,30 il presidente e fondatore di Italexit Gianluigi Paragone a supporto di Cercaci. Lunedì 6 giugno, candidati sindaco chiamati a confronto alla circoscrizione San Francesco da Confindustria, Cna, Confartigianato e Confcommercio.

Jesi al voto, il programma del centrosinistra

La coalizione di centrosinistra e il candidato sindaco Lorenzo Fiordelmondo

Nei giorni scorsi a presentare il programma della coalizione di centrosinistra è stato il candidato sindaco Lorenzo Fiordelmondo: «Jesi al centro del territorio e tornare a curare la manutenzione ordinaria: è la cornice. Dentro ci sono ambiente, un assessore per lo sviluppo economico, un piano regolatore della cultura, l’emergenza abitativa: rimettere mano a edilizia popolare e convenzionata, troppe incompiute fra ex Carceri, torre Erap, via Roma. Verificare in città gli appartamenti inutilizzati e la possibilità di contratti e convenzioni con Erap in merito». Su Asp e Fondazione Pergolesi Spontini, «nessuno depotenzia o smantella: sono idee del centrosinistra. Ma la politica, del territorio, dia indirizzi e obiettivi. E il Pergolesi va aperto anche a chi, per i costi, non riesce a entrarci». Lo sport. «Il Giro, l’evento, è il punto d’arrivo. Ma si parte da strutture di base e campetti». Spesa e opere da razionalizzare. «Il sindaco troverà un bilancio ingessato: contributi vincolati a certi utilizzi e che il Comune deve co-finanziare: senza gli eventuali oneri di urbanizzazione Amazon, d’obbligo decidere che fare prima e che dopo».

Jesi al voto, Grassetti con Giorgia Meloni

Giorgia Meloni e Antonio Grassetti

«Sostenere Grassetti per portare il buon governo di Francesco Acquaroli anche alla guida di Jesi». È l’invito della leader nazionale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un video accanto al candidato sindaco Antonio Grassetti. «Antonio è il candidato del centrodestra in alternativa alla sinistra ufficiale ma anche alle liste civiche che hanno preso le distanze dal centrodestra – dice Meloni – chiediamo il voto dei cittadini jesini con la chiarezza e la coerenza che da sempre contraddistinguono Fratelli d’Italia. La vicinanza con il governo regionale è un assoluto punto di forza e una grande occasione per Jesi». Domani, 4 giugno, Grassetti incontro i cittadini di Colle Paradiso nella chiesetta della zona.