Jesi al voto, viene dal Comune l’assessore di Marasca a urbanistica e ambiente

Landino Ciccarelli, guida del settore Edilizia, in via di pensionamento a giugno: a lui la delega in caso di vittoria delle liste civiche dell'attuale maggioranza. «Anticiperò i nomi anche per servizi sociali e cultura»

JESI – Landino Ciccarelli, 63 anni, da vent’anni alla guida del settore Edilizia del Comune di Jesi, dove lavora dal 1986, e in via di pensionamento il prossimo giugno: in caso di vittoria elettorale del candidato sindaco Matteo Marasca e delle liste civiche della maggioranza uscente, sarà lui l’assessore a urbanistica e ambiente della nuova giunta. La presentazione nella sede di via Cavour di Jesiamo. «Prima del voto- dice Marasca- annuncerò anche gli eventuali assessori a servizi sociali e cultura. Con Landino Ciccarelli, ho voluto scegliere una persona che ha 40 anni di esperienza nella macchina comunale, di cui ben conosce il funzionamento, e una figura di profonda umanità e disponibilità. Semplificazione delle procedure per chi vuole investire, mobilità sostenibile, problematiche ambientali, potenziamento della raccolta differenziata sono i temi sui quali ci metteremo al lavoro con lui». L’eventuale nomina da luglio, una volta lasciato l’incarico in Comune.

Matteo Marasca e Landino Ciccarelli

Ciccarelli lavora in Municipio dal 1986 (proveniva dal comune di San Severino Marche, dove aveva svolto servizio nel settore edilizia dell’ufficio tecnico comunale dal 1981) e da circa venti anni guida il settore Edilizia, prima da responsabile della relativa Unità Operativa e da dieci anni titolare della Posizione Organizzativa relativa allo Sportello Unico per l’Edilizia e Controllo del Territorio. Spiega l’assessore in pectore: «In termini di esperienza e servizio, intendo restituire qualcosa ad una città che tanto mi ha dato negli anni. Dialogo, ascolto, umiltà, trasparenza e servizio le parole chiave: il rapporto diretto che un Comune ha col cittadino è stimolante e difficile. La soddisfazione maggiore nei miei anni di incarico è stata tutte le volte che chi si è confrontato con me, anche dopo un no, è uscito dall’ufficio dicendomi di aver capito la questione».

Prosegue Ciccarelli in tema di priorità: «Jesi ha tanti contenitori non utilizzati, dal Cascamificio all’Asur di via Guerri al San Martino, da recuperare. Anche contenitori privati: l’ex concessionario Frulla di viale della Vittoria, altri spazi su Viale della Vittoria stesso o in centro, da destinare a nuovi utilizzi al passo coi tempi. E in tale senso vanno aggiornati strumenti e regolamenti urbanistici, pensati per tempi diversi e oggi superati. Buona urbanistica significa anche servizio all’ambiente». Quanto al centro storico, «un’area che merita attenzione anche in tema di edilizia e che oggi affronta problematiche opposte rispetto al rischio desertificazione degli anni ‘80».

Sugli assessori uscenti e non confermati Roberto Renzi (urbanistica e lavori pubblici, che Marasca terrà per sé) e Cinzia Napolitano (ambiente), Marasca dice: «Giudizio politico ovviamente positivo sul loro lavoro, dato che è al proseguimento del progetto portato avanti dall’amministrazione uscente che miriamo. Anche tra prima e seconda giunta Bacci sono cambiati assessori, non conta la continuità delle persone ma quella del progetto».