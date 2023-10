Jesi Volley Cup, il grazie del Comune ai protagonisti

JESI – «La Jesi Volley Cup, andata in scena al Palatriccoli nel fine settimana, è stata un vero successo, confermando tutte le migliori aspettative. L’Amministrazione comunale ringrazia Luca Vecci e l’intero staff di Jesi Volley Sport per aver dato vita ad una manifestazione di alto livello che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni». Così dal Comune di Jesi dopo la due giorni che ha visto le stelle della pallavolo di scena al PalaTriccoli.

«Un ringraziamento che va esteso a tutti coloro che hanno collaborato attivamente per la migliore riuscita del torneo, a partire dal personale comunale e dai collaboratori della Uisp che ha in gestione l’impianto».

Jesi Volley Cup, gli spalti del PalaTriccoli

Le quattro squadre partecipanti hanno offerto performances di alto livello tecnico. «In bocca al lupo per la prossima stagione ai club e agli arbitri che hanno preso parte al torneo. – le parole del sindaco Lorenzo Fiordelmondo e dell’assessore allo Sport Samuele Animali – Il Palazzetto era gremito come non lo si vedeva da tempo a dimostrazione che Jesi è palcoscenico ideale per manifestazioni sportive così prestigiose».