Jesi, voce ai cittadini per le pubbliche benemerenze

JESI – C’è ancora tempo per proporre candidature meritevoli di ricevere la benemerenza civica. Il bando resta aperto fino alle ore 12 di venerdi 8 aprile 2022.

«Le pubbliche benemerenze – spiega il Comune – costituiscono un riconoscimento onorifico per chi si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, della ricerca, delle lettere, delle arti, dell’industria, del commercio, del lavoro, della scuola, dello sport, della solidarietà, con iniziative di carattere sociale, filantropico, educativo, assistenziale, artistico-culturale, od in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, storico-artistica e umana della nostra terra, od in azioni di coraggio, di abnegazione civica e di alto valore a vantaggio della comunità di Jesi, promuovendo i valori umani della solidarietà, dell’amore, dell’aiuto al prossimo e della convivenza sociale attraverso una generosa e disinteressata dedizione alla gestione politica e amministrativa di istituzioni pubbliche e private».

Le civiche onorificenze e benemerenze si distinguono in:

– Cittadinanza Onoraria – attesta l’iscrizione simbolica nella popolazione residente del Comune di Jesi di coloro i quali, non iscritti all’anagrafe del nostro Comune, si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività riportate all’art. 1 dell’apposito Regolamento. Il numero massimo di Cittadinanze Onorarie conferibili annualmente dalla Città di Jesi è stabilito in numero di due.

– Attestato di Cittadinanza Benemerita – riservato ad istituzioni, enti, associazioni o analoghi

– Attestato di Cittadino Benemerito – riservato alle persone fisiche, anche alla memoria.

L’istruttoria del procedimento amministrativo inerente la proposta di conferimento viene rimessa all’Ufficio di Presidenza, allargato ai capigruppo consiliari, presieduto dal presidente del Consiglio comunale ed alla presenza del Sindaco. Tale organismo ha la facoltà di accogliere/non accogliere le proposte, dandone motivazione. La concessione delle Cittadinanze Onorarie e delle Civiche Benemerenze è deliberata dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri aventi diritto.

Ad oggi, sono stati nominati ambasciatori di Jesi, Roberto Mancini, il Club Scherma Jesi e Virginia Barchiesi. La benemerenza è andata invece a Giuseppe Tombolesi, Gastone Petrucci e Settimio Sassaroli, Antonio Ramini, Marianeve Padalino e Giorgio Merighi e al comitato locale della Croce Rossa.