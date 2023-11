Jesi, violenza di genere: a Palazzo Bisaccioni l’incontro promosso da Italia Nostra

JESI – Italia Nostra sez. Aldo Impiglia di Jesi con il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Comune di Jesi, del Comitato Centro Storico di Jesi e della Fidapa Sezione di Jesi organizza per domenica 12 novembre 2023 ore 17 a Palazzo Bisaccioni, Piazza Colocci 4 Jesi (AN), una Tavola Rotonda dal tema ” LA VIOLENZA DI GENERE TRA CONSAPEVOLEZZA E PREVENZIONE”.

La tavola rotonda sulla violenza di genere è un evento che ha lo scopo di promuovere una riflessione su questo grave problema come fenomeno sociale e culturale.

La violenza di genere è un problema diffuso che colpisce donne di tutte le età, provenienti da diverse fasce sociali. È importante riconoscere che si tratta di un problema strutturale, radicato in norme e valori culturali che discriminano le donne.

Solo attraverso la consapevolezza e l’azione collettiva possiamo promuovere azioni concrete per contrastare urgentemente questa “pandemia ombra” e per sperare di porre fine a questa forma di violenza che si manifesta in molteplici forme, tra cui la violenza domestica, lo stalking, le molestie sessuali e il femminicidio. Quest’ultimo è l’espressione più estrema della violenza di genere e rappresenta una violazione dei diritti umani.

La tavola rotonda vedrà la partecipazione di relatori di spicco nel campo della violenza di genere, che condivideranno le loro esperienze e conoscenze per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza. È importante che le persone conoscano i segni e i sintomi della violenza di genere, in modo che possano riconoscere e sostenere le vittime.

Ogni voce conta, ed è per questo che si invita la cittadinanza a partecipare all’evento per discutere di questo tema in modo aperto e costruttivo, contribuendo a costruire una comunità più sicura e più rispettosa per tutti.