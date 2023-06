Jesi, vinti 12mila euro alla Tabaccheria Paoloni

JESI – Ormai la dea bendata è talmente di casa alla ricevitoria-tabaccheria Paoloni di via Gallodoro, da dispensare denari a mani piene. Ieri nel tardo pomeriggio, un cliente abituale – 50enne jesino – con 3 euro s’è portato a casa la bellezza di 12.100 euro grazie all’Iniziativa Speciale 1 di Superenalotto.

Si tratta di una estrazione accessoria abbinata al popolare gioco d’azzardo in cui vengono messi in palio premi garantiti che vengono assegnati a coloro che hanno sul proprio biglietto uno dei codici vincenti sorteggiati durante la serata dell’estrazione. E fortuna ha voluto che un cliente abituale, solito giocare schedine semplici per pochi euro, stavolta con soli 3 euro si sia visto recapitare una somma inaspettata, pari a 12.100 euro, frutto non dei 6 numeri estratti bensì dell’estrazione accessoria della categoria “Iniziativa speciale 1”. Altra festa grossa da Paoloni dove vincere è davvero un gioco.