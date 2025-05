Jesi, vignetta sessista sul sindaco e la moglie. Bufera e reazioni

Vignetta che vorrebbe essere satirica su Agnese Santarelli, consigliera comunale di maggioranza per Jesi in Comune, e sul sindaco Lorenzo Fiordelmondo, nella vita privata moglie e marito. L’ennesima ripetizione del refrain su “chi comanda in casa e in Comune” scatena la bufera

JESI – Vignetta che vorrebbe essere satirica su Agnese Santarelli, consigliera comunale di maggioranza per la lista di sinistra Jesi in Comune, e sul sindaco Lorenzo Fiordelmondo, nella vita pubblica sulla stessa sponda politica e in quella privata moglie e marito. Sull’immagine e sul suo messaggio, che ripropone per l’ennesima volta il refrain su “chi comanda in casa e in Comune”, si scatena la bufera. Con la coppia che, dai rispettivi profili social privati, stigmatizza, prima lui e poi lei, la vignetta. «Schifezze», dice Fiordelmondo. «Pseudo vignette sessiste per attaccare me e, in quanto “moglie del sindaco”, arrivare ad attaccare lui», commenta Santarelli. Quest’ultima – oltre 8mila preferenze raccolte nelle file di Alleanza Verdi Sinistra alle ultime Europee – forse ancora “colpevole” nel 2025 di esprimere le proprie posizioni con un piglio deciso e determinato che, in un uomo, sarebbe magari etichettato come carattere e personalità. Ma che ad una donna, evidentemente, spesso ancora non si perdona, prima ancora del merito di ciò che afferma.

La vignetta

La vignetta è apparsa dalla pagina satirica social Satiricon DueDue. Una figura, di spalle, è seduta su un trono col leone rampante del Comune di Jesi, bandiera arcobaleno in mano. “LazZarina. A Jesi comanda lei”, il messaggio, e poi le parole e gli hashtag: «Si delinea sempre più chi comanda in casa e a palazzo. Non è così anche da voi? #jesi #zittiebuoni #sicara #unadonnaalcomando».

La vignetta, Fiordelmondo

«Quella ritratta in vignetta è Agnese – reagisce Fiordelmondo – l’autore, che è anche Presidente di un Comitato di Quartiere fa vignette su di lei, non da oggi, per attaccare me. In questa esperienza da Sindaco sono disponibile a mettermi molto alle spalle ma sta roba qui no, sia chiaro. Un messaggio costruito con slogan ed hashtag degni dei peggiori stereotipi di genere e che utilizzano in modo inaccettabile la nostra vita familiare e personale. Con tanto di logo del Comune di Jesi posto nell’immagine, non si sa a quale titolo. Difficile dire qualcosa, se non che schifezze del genere questa città credo non le abbia mai viste. È necessario un argine diffuso. Per Jesi e per chiunque qui viva e decida di dedicarsi alla politica ed alle istituzioni».

La vignetta, Santarelli

Agnese Santarelli

«Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora considerata la più sovversiva», commenta Santarelli. «Non è la prima volta che un esponente di una delle liste civiche di opposizione, nonché presidente di un comitato di quartiere, utilizza pseudo vignette sessiste per attaccare me e, in quanto “moglie del sindaco”, arrivare ad attaccare lui. Fino ad ora lo ha fatto nel silenzio generale e con il plauso di chi non riesce a confrontarsi nel merito delle questioni e deve scendere per forza sul terreno personale, con fake news ed insulti. Ora però si è superato il limite. Lo ha fatto lui e, per quanto mi riguarda, anche tutt3 coloro che hanno espresso condivisione con like e commenti, giustificando quelle espressioni e facendo il lavoro del patriarcato. Sotto ne pubblico alcuni: da chi ricopre ruoli politici in questa città (perché presidente di un’altra lista civica di opposizione e già presidente del consiglio comunale) a certi “imprenditori” che hanno già dimostrato di cosa sono fatti… Essere determinate e assertive, consapevoli delle proprie posizioni, della propria storia personale e politica, della correttezza con cui ci si è sempre mosse, non ci rende immuni dalla violenza. E fa male. E non vale solo per me, vale sempre, vale per tutte! Perché è un atteggiamento diffuso, strisciante, subdolo, che non tollera le donne che hanno scelto di non stare zitte e buone, cioè di essere libere. Ringrazio davvero tutte le persone che mi hanno fatto sentire la loro sincera solidarietà e vicinanza. Perché solo insieme, con un percorso collettivo e di comunità, si possono riparare queste ferite».

La vignetta, le reazioni

Sotto il post originale, poco meno di una ventina di “mi piace” e alcuni commenti tra i quali quelli cui fa riferimento Santarelli. C’è il presidente di Jesiamo ed ex presidente del Consiglio comunale Daniele Massaccesi, che prima scrive «Grandi!» e poi argomenta: «Ironia è sempre ironia, anche quando non piace, perché se ne è oggetto. Poi tutto ha un limite, una sorta di asticella del buon gusto, mai da travalicare. La presa in giro politica è graffiante, urticante di per sè, ma tutto va contemperato e contestualizzato. Io preferisco sempre l’ironia a comportamenti beceri, politicamente assunti, perché razionali e studiati, e che si rivelano antidemocratici (ed a Jesi recentemente ne abbiamo visti alcuni, decisi e voluti da chi evidentemente antepone la politica alla tutela dei cittadini). E ciò, a mio avviso, amareggia più di una vignetta, opinabile per carità, ma che tale resta, non avendo la forza di un atto politico».

In ambito Jesiamo, c’è anche un altro ex presidente di Consiglio comunale, Paolo Cingolani che, condiviso dal consigliere Tommaso Cioncolini, dice invece: «Questa non è satira! È solo un modo indegno e vergognoso di demolire le persone… non mi appartiene in alcun modo e da cittadino mi sento di chiedere scusa al Sindaco e alla consigliera Santarelli. Per me la Politica è confronto, anche acceso quando necessario, ma mai e poi mai deve scadere in azioni volti a screditare chi la pensa in modo diverso dal mio».

Sotto il post di Fiordelmondo, la posizione di Casa delle Donne: «Questa roba orribile, di certo non è satira, è un atto violento, un esempio limpido di quanto le donne paghino per la parola, l’espressione di un pensiero, per l’intraprendenza…in altre parole per la libertà. Quanta violenza c’è in quest’atteggiamento costante ed estremamente pervasivo di rimozione della soggettività femminile. Questa è una modalità violenta di ridurre le donne al silenzio. Non solo è irritante, ma non è accettabile. È violenza. E noi la condanniamo fermamente. La combattiamo fermamente». E anche la solidarietà di Antonio Grassetti (Fratelli d’Italia): «La politica è ben altro. Siamo fieramente su sponde opposte ma consapevoli che certe cadute di stile negano dignità principalmente a chi le produce. Tutta la mia solidarietà ad Agnese e Lorenzo».

A favore della vignetta, Luciano Montesi (gruppo misto), appena passato all’opposizione: «Tanto rumore per nulla. Non ho rilevato in verità alcunché di sessista o di altro in quella che a mio avviso è una normale vignetta che “sottende” una realtà visibile a tanti. Vale a dire l’interferenza nelle scelte politiche del sindaco da parte della forza politica cui appartiene anche sua moglie, interferenza ancora più dirimente rispetto al Pd di cui il Sindaco fa parte. A voler essere precisi e fiscali ritengo che lo sdegno dovrebbe essere soprattutto dei cittadini che vedono entrambi, Lorenzo Fiordelmondo e sua moglie Agnese Santarelli, inopportunamente presenti come sindaco e consigliera nell’assise comunale. Chi comanda a casa non mi interessa e solo su questo leggo strumentalizzazione dei soggetti fisici e politici coinvolti. Ma è un fatto che, politicamente, c’è una ingombrante commistione familiare e politica che il normale buon senso avrebbe dovuto suggerire, da tempo, di evitare».