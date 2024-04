Jesi, i vigili del fuoco si esercitano sul tetto del colosso Amazon in costruzione

Simulato l’intervento per soccorrere un uomo infortunato sul tetto del fabbricato, realizzando una teleferica per raggiungere terra dalla sommità dell’edificio, alto 28 metri

JESI – Nella mattinata di ieri 23 aprile, i vigili del fuoco di Ancona hanno effettuato un’esercitazione con tecniche di derivazione speleo-alpino-fluviale presso il capannone industriale Amazon di Jesi. Nell’occasione è stato simulato l’intervento per soccorrere un uomo infortunato sul tetto del fabbricato. Una volta raggiunto, il ferito è stato stabilizzato ed adagiato su una barella per esser calato sul piano stradale.

Manovra possibile solamente realizzando una teleferica che dalla sommità dell’edificio, alto 28 metri, raggiungesse terra dove ad attendere l’uomo c’erano i sanitari del 118.

Esercitazione dei vigili del fuoco al sito Amazon di Jesi

Nell’occasione sono state sperimentate e testate nuove attrezzature in dotazione al Comando dorico ed in particolar modo un sistema che permetta la manovra in sospensione più rapida, sicura ed efficace sia per i soccorritori che per le persone soccorse. 19 i vigili del fuoco impegnati nella circostanza alla presenza del Funzionario della Direzione Centrale per l’Emergenza, l’Ispettore antincendio Ambra Libro, del Comandante, Pierpaolo Patrizietti e del responsabile del settore Saf provinciale, Ispettore antincendio Maurizio Tumbarello.

«Si ringrazia – fanno sapere dal Comando dei vigili del fuoco – tutto il personale addetto alla sicurezza del gruppo AMAZON per la collaborazione ed aver messo a disposizione il sito per le manovre, in particolare il coordinatore della sicurezza (CSE) Roberta Bianchini.