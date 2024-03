JESI – Scarpe assolutamente comode, voglia di stare insieme e all’aria aperta, allegria e un pizzico di competizione. Ritorna a Jesi la Caminada de San Giuseppe, 42esima edizione. Una giornata lunga, quella che vive il quartiere San Giuseppe che ospita la manifestazione (non competitiva) che cade, come da tradizione, di domenica (oggi 17 marzo) e che segna in qualche modo l’inizio della primavera. E la città, come al solito, risponde. Appassionati, sportivi, adulti, ragazzini, famiglie intere, scolaresche, gruppi sportivi, fedelissimi e “principianti”, donne e uomini di tutte le età, tra passeggini e amici a quattro zampe, insieme per un appuntamento immancabile per la città, organizzato da sempre dalla Spes Jesi con l’Avis.

Quest’anno, per la seconda volta consecutiva, la Caminada de San Giuseppe è sostenuta da uno sponsor d’eccezione, il Sì con te del superstore “Il Torrione” e il Sì con te, del supermercato di via Puglisi, entrambi di Jesi. «Per noi è importante sostenere ed essere vicini al territorio nel quale operiamo – spiegano i due soci nella gestione dei due punti vendita, Andrea Rettaroli e Fabrizio Ferrazza – La Camminata rappresenta, per Jesi, un’iniziativa importante, imperdibile che, attraverso lo sport, punta all’aggregazione e allo stare insieme. Valori che condividiamo pienamente».

Il video

A raccontare come tutto è nato nel lontano 1980, uno degli ideatori della Caminada, Mario Ceppi della Spes Jesi. «Eravamo io, Paolo Pirani, Claudio Ceciliani e Danilo Cardinali insieme al parroco di allora di San Giuseppe don Giuseppe Quagliani e volevamo fare qualcosa per il quartiere nella giornata della festa del papà che cadeva di domenica ed era una giorno considerato di festa, rosso da calendario. Parlando e confrontandoci venne l’idea della camminata, caminada in jesino, che metteva insieme l’attività fisica, lo stare insieme ai temi ecologici di cui allora si cominciava a parlare. E così siamo partiti».

Fabrizio Ferrazza

Come da tradizione, la partenza della Caminada, nella mattinata, è nel piazzale antistante la Parrocchia di San Giuseppe. Tre i percorsi proposti, da 3, 6 e 12 chilometri, con la passeggiata o la corsa che si snoda per le vie Sardegna, Calabria, Montelatiero, San Marcello, Passionisti, Santa Lucia, Friuli fino al ritorno. Quindi la premiazione, la Santa Messa. Nel pomeriggio poi il concerto della corale Santa Lucia e alle 18 la santa messa con il vescovo Gerardo Rocconi.