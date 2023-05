Jesi, vicenda Amazon: minacce e scorta per il presidente di Interporto Massimo Stronati

Stronati conferma: «Apposite misure di sorveglianza e protezione da parte delle forze dell’ordine in seguito alle numerose minacce, pervenute in forma scritta ed anonima, all’incolumità fisica del sottoscritto e della sua famiglia»

JESI – Sotto scorta il presidente di Interporto Marche Spa Massimo Stronati, destinatario di minacce legate a quanto pare alla vicenda che ha portato all’approdo del colosso dell’e–commerce Amazon, con un suo mega centro di distribuzione, alla Coppetella di Jesi. A rendere nota la vicenda e anticipare la notizia della predisposizione di un sistema di protezione per il presidente del Cda di Interporto la edizione odierna del Tg Rai regionale, che ha parlato di lettere minatorie giunte a Stronati prima e dopo la firma dei documenti per l’accordo con Amazon.

Sul punto è lo stesso Stronati a intervenire e confermare con una nota: «In relazione alle notizie diffuse dagli organi di informazione – circa l’intervenuta sottoposizione del sottoscritto ad apposite misure di sorveglianza e protezione da parte delle Forze dell’Ordine in seguito alle numerose minacce, pervenute in forma scritta ed anonima, all’incolumità fisica del sottoscritto medesimo e della sua famiglia – lo scrivente non può che ringraziare la Prefettura e le forze dell’ordine tutte (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri) nonché gli apparati amministrativi di queste ultime per l’attenzione e la dedizione mostrata. Anche in questo periodo difficile il sottoscritto è infatti stato sempre messo in grado di condurre le attività manageriali di una società pubblica che lavora di concerto con le istituzioni».

«Nel contempo, il sottoscritto ritiene che questa esperienza personale – pur inquietante e gravosa per sé e per la propria famiglia – non debba in alcun modo ridurre la soddisfazione e la speranza negli effetti positivi del lavoro compiuto nell’interesse della “Interporto Marche S.p.A.” e della comunità territoriale a cui la società si rivolge. Soddisfazione e speranza, queste ultime, che mitigano le difficoltà quotidiane che il sottoscritto e la sua famiglia debbono sostenere nel regime di protezione e sorveglianza».

Sul punto, «forte vicinanza e pieno sostegno a Massimo Stronati per le assurde lettere minatorie ricevute» esprime il sindaco Lorenzo Fiordelmondo. «Ho sentito Stronati – ha aggiunto il sindaco – al quale ho espresso la piena e totale solidarietà mia personale e dell’Amministrazione comunale tutta, confermando i sensi di stima e assicurando il prosieguo della positiva interlocuzione avviata in questi mesi».