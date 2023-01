Jesi, viale Verdi mette mano al look

Hanno preso il via i lavori di rifacimento del marciapiede di viale Verdi, lato giardini e stadio, fino all'incrocio con via San Francesco

JESI – Continuano gli interventi di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi, nell’ambito di un appalto che riguarda un po’ tutti i quartieri della città.

Questa mattina 16 gennaio, rende noto l’amministrazione comunale, hanno preso il via i lavori di rifacimento del marciapiede di Viale Verdi, lato giardini e stadio, fino all’incrocio con Via San Francesco. Gli operai stanno procedendo alla rimozione dell’asfalto ormai deteriorato, per poi livellare il piano pedonale e distendere un nuovo manto. Previsto, nell’ambito del cantiere, l’abbattimento delle barriere architettoniche in prossimità del passaggio pedonale.