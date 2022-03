Jesi, viale Papa Giovanni XXIII perde pezzi: via alle prove di carico

Cedimenti del manto stradale accertati su un tratto dell'arteria, occorrono verifiche. Intanto Via De Gasperi, di Via De Nicola, Via Ugo La Malfa e Via Libero Leonardi restano al buio per qualche giorno

JESI – Cedimenti in viale Papa Giovanni XXIII, una delle principali arterie del traffico cittadino. Occorrono verifiche approfondite per valutare i rimedi, affidate ad una ditta di Ancona.

«A seguito di cedimenti del manto stradale accertati su un tratto di via Papa Giovanni XXIII – spiegano gli uffici – si rende necessario programmare degli interventi di manutenzione. I cedimenti in alcune aree riguardano anche la fondazione stradale. Al fine di individuare l’intervento più idoneo di ripristino della sede stradale, si ritiene necessario procedere preventivamente all’esecuzione di prove di carico su piastra statica da eseguirsi su diversi punti».

Intanto il Comune ha reso noto che per alcuni giorni, a causa di un guasto, 4 vie cittadine dovranno restare al buio. «JesiServizi informa – è la comunicazione della partecipata che gestisce l’illuminazione pubblica e il suo rifacimento in corso in città – che, per un problema sulla linea di pubblica illuminazione dovuto ad un sovraccarico della rete di distribuzione, si è registrato un guasto che ha coinvolto tutti i corpi lampada al led collegati al quadro elettrico di Via De Gasperi a Jesi. I punti luce interessati sono 60».

«JesiServizi si è immediatamente attivata per risolvere la questione, reperire il materiale e risolvere la criticità nel più breve tempo possibile. Per qualche giorno, purtroppo, quattro vie risulteranno sprovviste di illuminazione: si tratta, oltre che di Via De Gasperi, di Via De Nicola, Via Ugo La Malfa e Via Libero Leonardi».