Jesi, viaggio nei sapori del mondo con Food&Drink

JESI – Un viaggio enogastronomico tra i sapori, i profumi e le atmosfere del mondo. Basta scegliere la location e il menù! Il mondo e le sue declinazioni gastronomiche racchiusi nel centro di Jesi, grazie alla bella iniziativa “Food&Drink” promossa da Confartigianato imprese Ancona-Pesaro Urbino, la “Via Maestra” e 22 locali del centro con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Jesi. La presentazione oggi, ospiti di uno dei ristoratori aderenti al progetto, Luca Civerchia dell’enoteca “Rossintenso”. Start dell’iniziativa domani e sabato dalle 18,30.

«Il nostro obiettivo è valorizzare il centro e la cultura del territorio – dice il segretario di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro Urbino Marco Pierpaoli – la manifestazione, che ha già avuto un grande successo ad Ancona, è stata fortemente voluta anche dagli esercenti di Jesi che ci hanno chiesto di replicarla. Food& Drink si conferma vincente perché rende attrattivi i centri cittadini mettendo in rete le attività. È diventata negli anni un appuntamento che richiama sempre più persone animando i centri storici, mettendo in rete le attività, e valorizzando le attività che hanno ristorazione», conclude.

«Sono proprio le attività di ristorazione e somministrazione cibi e bevande le più penalizzate dalla pandemia – aggiunge la presidente di Confartigianato territoriale Jesi Cristina Brunori – vorrei che questa manifestazione fosse una sorta di ripartenza rispetto a ciò che abbiamo lasciato in sospeso a causa del Covid. Le Nazioni rappresentate sono le più disparate, segno di una grande voglia di ricominciare e riportare gente in centro». Entusiasta anche il sindaco Lorenzo Fiordelmondo. «Il primo dato che emerge in modo evidente – spiega – è quello della collaborazione tra l’Ente, le associazioni e i privati, un fare rete per uscire dalla crisi pandemica (anche se siamo di fronte a un’altra) e un modo per rilanciare il settore dell’enogastronomia». Abbinato alle degustazioni in centro, anche un contest fotografico su Instagram.

Il sindaco Fiordelmondo alla conferenza stampa di Food & Drink (foto Lucia Ubaldi)

«Il nostro obiettivo è rialzarci – sottolinea la responsabile alimentari di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro Urbino Giulia Mazzarini –, le imprese di somministrazione sono il biglietto da visita di una città, svolgono un ruolo fondamentale nell’accoglienza di cittadini e turisti. Questa iniziativa offre loro l’opportunità di promuoversi e nello stesso tempo di promuovere il territorio, la cultura dell’accoglienza e del fare impresa. Quest’anno ci sarà anche la possibilità di partecipare a un contest fotografico: basterà scattare una foto del proprio aperitivo/cena e condividerla sul proprio profilo Instagram o Facebook usando #FoodDrinkJesi2022 e la foto con più like vincerà un aperitivo per due persone in uno dei locali Food&Drink».

I locali aderenti: Caffè Imperiale (Perù), Con Gusto (Italia), Corso Piccolo Caffè (Austria), Da Mì (Messico), Hemingway Cafè (Guatemala), Il Baccio (Italia specialità marchigiane), Il Ghiottone (Irlanda), Il Giardino del Gusto (Santo Domingo), Jack Rabbit (Germania), La Salcicciona (Romania), Note di Dolce (Albania), Oscar Wilde (Irlanda), Pizzeria Marvel (Stati Uniti), Pizzeria Viale 73 (Germania), Poldo Burger Bar (Olanda), Rambaldus Cocktail bar (Costa Rica), Rossointenso Wine e Food revolution (Francia), Semi (Giappone), Transilvania Vinyl bar (Vietnam), Vagamondo Gineria (Malaysia), Victorja gelateria e pasticceria (Brasile), Vox live club (Cuba).

Alla presentazione non sono voluti mancare Marco Arlia responsabile della Confartigianato territoriale di Jesi, Marco Toccaceli responsabile ufficio territoriale di Confartigianato, la portavoce Marta Vescovi. Info: www.laviamaestra.com e alle pagine Facebook e Instagram.