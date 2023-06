Jesi, vuol viaggiare sul bus a scrocco e inveisce contro l’autista: picchiato da un passeggero

JESI – Voleva viaggiare a tutti i costi senza biglietto e ha iniziato a inveire contro l’autista, in modo scomposto, tanto che qualcuno ha temuto il peggio. Ma a ristabilire la calma ci ha pensato un passeggero che, passando per le vie brevi, lo ha preso a schiaffi. E’ successo ieri nel tardo pomeriggio al capolinea delle corriere a Porta Valle.

Protagonista un nordafricano che era salito sulla scaletta del bus e stava creando scompiglio per la sua pretesa di viaggiare gratis. A nulla sono valsi i tentativi del conducente di farlo scendere, finché non è intervenuto un passeggero – connazionale dell’esagitato – che con due schiaffi lo ha fatto cadere sull’asfalto e battere la faccia. A quel punto qualcuno aveva già allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e una ambulanza della Croce verde. Sebbene l’esagitato non volesse saperne di andare in ospedale per farsi medicare, alla fine ha accettato e si è fatto accompagnare al pronto soccorso per farsi medicare. Per lui un codice verde di bassa gravità. Tuttavia sull’asfalto restano i segni del ferimento, con copiose macchie di sangue. Al termine degli accertamenti condotti dai Carabinieri, l’autobus ha potuto riprendere la sua regolare corsa.